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الأربعاء 08 أبريل 2020 الموافق 15 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كندا: الإجراءات الصحية الطارئة الحالية ستستمر لعدة أسابيع

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 11:06 م
جستن ترودو
جستن ترودو
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قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، اليوم الأربعاء، إن الإجراءات الصحية الطارئة الحالية ستبقى على حالها لعدة أسابيع أخرى.

وأكد ترودو - في تصريحات للصحفيين - أن "كندا ستستفيد من تجارب الدول الأخرى التي اقتربت من الخروج من ذروة جائحة كورونا (كوفيد-19)"، موضحًا أن "إدارة الاقتصاد بفعالية دون المخاطرة بطفرة أخرى من الوباء سيكون هو المفتاح".

وتابع: "سيكون من المهم للغاية القيام بذلك بطريقة مدروسة تسمح ببدء النشاط الاقتصادي، مع منع حدوث طفرات حادة للفيروس"، مشيرًا إلى أن "الحكومة الفيدرالية ومسؤولي الصحة العامة لا يزالون يحاولون معرفة مكان البلاد حاليًا على منحنى الإصابات، ومتى تحدث الذروة في الحالات، بالنظر إلى اختلاف المعدلات في جميع أنحاء كندا"، مبينًا أن "الأمر الواضح هو أن الامتثال المستمر لتدابير الصحة العامة سيقطع شوطًا طويلًا نحو تسطيح تلك الذروة".

واستكمل ترودو: "لا يوجد شك في أنه بمجرد أن نبدأ في الوصول إلى الجانب الآخر من هذا الارتفاع والقدرة على الحديث عن تخفيف التباعد الاجتماعي، ستكون هناك حاجة إلى المراقبة المستمرة، والانتباه المستمر في الاختبار، وتتبع الاتصال، وحماية أكثرنا ضعفًا، وهذا يعني أنه حتى عندما تكون الأمور قريبة من العودة إلى طبيعتها، فلن نعتبر أنها عادت إلى طبيعتها".

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