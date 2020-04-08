محافظ أسوان يكشف كواليس تعامله مع التجمعات أمام أحد البنوك

قال اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، إن الشائعات لا تحمل حسن نية على الإطلاق وعلى الجميع توخى الحذر فى التعامل مع ما يتردد أو ما يقال، موضحًا أن المحافظة تتعامل مع المواطنين بمنتهى الشفافية والمصداقية.وأضاف خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى عبر القناة الأولى المصرية: "تفاجأت من تجمع البعض أمام أحد البنوك وعند استفسارنا منهم، تبين أن هناك من قال من سيستخدم الفيزا سوف يخصم منه 6 جنيهات"، لافتا إلى أن مثل هذه الشائعات تضر بصحة المواطنين فى ظل تفشي فيروس كورونا المستجد، مشددًا على أنه تعامل على الفور مع هذه الشائعات والتجمعات وتم حلها على الفور.وتابع المحافظ: "تحدثت مع المواطنين وأخبرتهم بعدم صحة ما يشاع وقمنا بإجراء عملى لهم على ماكينات الصرف وتبين عكس قالوه.. خلال 10 دقائق فقط قمنا بحل الأزمة".ولفت محافظ أسوان، إلى أنه يعانى من السلوك السلبى لبعض المواطنين، ممن ينساقون وراء الشائعات، مضيفا: "مركز عمليات المحافظة مفتوح على مدى الساعة يتلقى الشكاوى ويتعامل معها على الفور ونركز على التعامل مع أى تجمع على الفور من أجل خلق جو صحى".