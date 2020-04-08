رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 08 أبريل 2020 الموافق 15 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

محافظ أسوان يكشف كواليس تعامله مع التجمعات أمام أحد البنوك

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 11:03 م
اللواء أشرف عطية
اللواء أشرف عطية
رباب الأهواني
طباعة
قال اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، إن الشائعات لا تحمل حسن نية على الإطلاق وعلى الجميع توخى الحذر فى التعامل مع ما يتردد أو ما يقال، موضحًا أن المحافظة تتعامل مع المواطنين بمنتهى الشفافية والمصداقية.

وأضاف خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى عبر القناة الأولى المصرية: "تفاجأت من تجمع البعض أمام أحد البنوك وعند استفسارنا منهم، تبين أن هناك من قال من سيستخدم الفيزا سوف يخصم منه 6 جنيهات"، لافتا إلى أن مثل هذه الشائعات تضر بصحة المواطنين فى ظل تفشي فيروس كورونا المستجد، مشددًا على أنه تعامل على الفور مع هذه الشائعات والتجمعات وتم حلها على الفور.

وتابع المحافظ: "تحدثت مع المواطنين وأخبرتهم بعدم صحة ما يشاع وقمنا بإجراء عملى لهم على ماكينات الصرف وتبين عكس قالوه.. خلال 10 دقائق فقط قمنا بحل الأزمة".

ولفت محافظ أسوان، إلى أنه يعانى من السلوك السلبى لبعض المواطنين، ممن ينساقون وراء الشائعات، مضيفا: "مركز عمليات المحافظة مفتوح على مدى الساعة يتلقى الشكاوى ويتعامل معها على الفور ونركز على التعامل مع أى تجمع على الفور من أجل خلق جو صحى".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كيفية سداد فاتورة التليفون الأرضي أبريل 2020 إلكترونيا عبر موقع المصرية للاتصالات

أغرب زواج فى مصر.. هذه الراقصة تزوجت بسبب اصطدام سيارتها

الصحة: بدء تصنيع 200 ألف عبوة من «كلوروكوين» لعلاج مرضى كورونا

الحكومة توافق على 7 قرارات في اجتماعها الأسبوعي

الصور

image description

«المصريين» يشيد بتوجيهات الرئيس السيسى لدعم العمالة غير المنتظمة

image description

لقطات من حياة المصريين في زمن الكورونا

image description

«المصريين»: الرئيس السيسي يُعطي للعالم درسًا في كيفية إدارة الأزمات

image description

«حماة الوطن»: الحكومة تعاملت باحترافية مع أزمة «كورونا»

image description

إقبال ضعيف على شراء فوانيس رمضان

الأكثر قراءة

الحكومة توافق على 7 قرارات في اجتماعها الأسبوعي

«الصحة»: نتوسع في دائرة الاشتباه.. وسحب 2000 عينة يوميًا

مد حظر التجول حتى 23 أبريل.. من 8 مساءً لـ6 صباحًا

الصحة: بدء تصنيع 200 ألف عبوة من «كلوروكوين» لعلاج مرضى كورونا

إنفوجراف

image description

السيسي: «نحتاج لمزيد من الجهد لتخطي هذه المرحلة»

image description

حظك اليوم.. برج العقرب الثلاثاء 7 أبريل 2020

image description

جهود الدولة لإعادة العالقين بالخارج خلال أسبوع (إنفوجراف)

image description

اقتصادى: كل قطاع بالدولة يتأثر حسب استجابة الناس (فيديو)

أيام زمان

رشدي أباظة يعترف بتعرضه للاغتصاب في طفولته.. «كنت كالحمل البرئ وأم صديقي تلتهمني»

حكاية فنانة كبيرة ماتت مرتين.. «المرة الأولى استغرقت 7 ساعات فبكى عليها الجميع »

أغرب زواج فى مصر.. هذه الراقصة تزوجت بسبب اصطدام سيارتها

مخرج مصري كبير ارتبط بـ«أميرة زنجبار».. وهجرت هوليود للزواج منه

نجم الساعة

رشدي أباظة يعترف بتعرضه للاغتصاب في طفولته.. «كنت كالحمل البرئ وأم صديقي تلتهمني»

الصحة

خبراء يكشفون عن مدى تأثير كورونا على قلب الإنسان

صاحب براءة اختراع «إيفرمكتين»: بصدد إجراء الاختبارات على العقار

فريق طبي صيني يساعد المغرب في مكافحة كورونا

بلازما الدم.. علاج يبشر بمساعدة مرضى كورونا

منوعات

محمد صلاح ولاعبي ليفربول فى حصة يوجا أونلاين (فيديو)

تأجيل بطولة العالم لألعاب القوى إلى يوليو 2022 بسبب كورونا

«الحجر بـ 15 جنيهًا».. مقاهي إمبابة ترفض الحظر وتقدم الشيشة للرواد (صور)

كيفية سداد فاتورة التليفون الأرضي أبريل 2020 إلكترونيا عبر موقع المصرية للاتصالات

مقالات الرأي
ماجد حبته
تركيا أخطر من الوباء
صفوت البياضي
مملكة السيد فيروس التاسع عشر
حسين عثمان
القطاع الخاص فى مواجهة "كورونا"
جلال حمام
حاربوا كورونا.. بالإيمان والقرآن
المزيد

الثقافة

إبراهيم المصري: الشعراء شهود الصرخة الأولى

نهاية إسماعيل: الأدب سيتأثر بـ«كورونا» لأنه جزء من الحياة

فكري داود: أدوار دول العالم الثالث ستختلف بعد كورونا

محمد صالح البحر: إنسان ما بعد كورونا لن يسير وحيدا أبدا