«سمع هس».. 4 أفلام غنائية مصرية تكسر صمت العزل

• غرام في الكرنك

• مولد يادنيا

• دهب

• سمع هس

تلتزم ملايين الأسر في مصر بالعزل الصحى؛ نظرًا لتفشي وباء كورونا المستجد، وبلا شك تحتاج هذه الفترة إلى كسر الملل من خلال مشاهدة بعض المسلسلات والأفلام.ويمكن للأفلام العربية الغنائية والاستعراضية، أن تساعدك فى كسر حالة الملل، ففى هذا التقرير نرشح لك عدد من الأفلام العربية القديمة الغنائية الممتعة التى تعتبر مناسبة لكافة أفراد العائلة."حلاوة شمسنا، الاقصر بلدنا بلد سواح".. من منا لا ينسى أغاني هذا الفيلم الاستعراضي، غرام في الكرنك هو فيلم سينمائي مصري من إخراج علي رضا عام 1967، حيث يعتبر أول فيلم مصري ملون يتم تحميضه داخل مصر.تدور أحداث الفيلم، في إطار استعراضي كوميدي، فمحاولة (أمينة) في أن تصبح عضوة بفرقة للرقص الاستعراضي، وبينما يحاول الجميع حل مشكلات الفرقة المادية وتقديم أول أعمالهم في مسرح معبد الكرنك بالأقصر.يربط الحب بينها وبين صلاح مدير الفرقة وراقصها الأول، لكنه يعتقد أنها تحب شخصا آخر، فيتظاهر أن ما يجمعهما علاقة عمل فحسب.مولد يا دنيا فيلم مصري كوميدي غنائي، حيث أحد أشهر الأفلام الاستعراضية العربية، من بطولة عفاف راضي ومحمود ياسين وعبد المنعم مدبولي وتوفيق الدقن ولبلبة وسعيد صالح وحسن مصطفى ومحيي إسماعيل.تدور أحداث الفيلم، حول مجموعة من الشباب المشردين الذين تضطرهم ظروفهم القاسية للانحراف حتى التقوا بمدرب للرقص محمود ياسين، الذي يقوم بمحاولة لإنقاذهم وإشراكهم في فرقة للفنون الشعبية، وينجح في ذلك بعد سلسلة من الأحداث الدرامية.رغم كون الفيلم في حد ذاته بسيطا إلا أن الاستعراضات التي أخراجها حسين كمال وألحان بليغ حمدي وصوت عفاف راضي جعلوا من هذا الفيلم واحدا من الأفلام الاستعراضية الناجحة في تاريخ السينما المصرية ومن أغاني الفلم "تبسم للنبي" و"أأمر يا أمير" و"يمكن على بالو حبيبي".دهب فيلم استعراضي مصري، من إنتاج عام 1953، بطولة أنور وجدي، فيروز، ماجدة، إسماعيل ياسين، زينات صدقي، سراج منير، ميمي شكيب.تدور الأحداث حول فتاة رضيعة "فيروز"، يتخلص منها والدها "سراج منير" بعد أن حملت بها والدتها الخادمة منه وذلك خوفًا من الفضيحة، لكنها قبل أن تموت تعترف لعمة الطفلة أنها زوجة شرعية وأعطتها عقد الزواج.ويجد الطفلة شحاذ "أنور وجدي" فيتبناها ويربيها حتى تكبر وتساعده في الشحاذة وذلك لجمال صوتها، ثم يكتشفها منتج على وشك الإفلاس "إسماعيل ياسين" فيقدمها في التياترو الذي يمتلكه فتشتهر."سمع هس" يضم عدد كبير من الأغاني وعلى رأسها الأغنية الرئيسية "أنا حمص حمص يا حلاوة" سبب النزاع القضائي، وأغنية حسن كامي "أنا وطني بانشد وبطنطن"، بالإضافة إلى الأغنية الختامية "سنة 2000" التي يظهر فيها الكثير من ضيوف الشرف منهم حسين الإمام.تدور أحداث الفيلم حول الزوجان حمص "ممدوح عبد العليم" وحلاوة "ليلى علوي" أغانيهما في الشوارع، ويعجب بلحنهما صفصف "أحمد بدير" صاحب شركة تسجيل شرائط ويسجل لهما ألبوم غنائي، ولكن يفاجآ بالمغني غندور "حسن كامي" الذي يسرق لحنهما ويستبدل الكلمات بكلمات أخرى لتكون أغنية وطنية.