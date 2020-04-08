شخص من ذوي الهمم: أكثر من شركة لم توافق على التحاقي بالعمل (فيديو)

وأضاف سالم، خلال حواره مع الإعلامية جيسي االعاصي، أن الأجيال السابقة تربت على السخرية من الآخرين عن طريق الألغاز والتنمر مثل تختخ وهو الشخص السمين، وعصعص وهو الشخص النحيف.





عرضت الإعلامية جيسي العاصي، بعضا من مخاوف وأوجاع قصار القامة، وأهم المشكلات التي تواجهم داخل المجتمع.وقالت إحدى قاصرات القامة، خلال حوارها مع الإعلامية جيسي العاصي، مقدمة برنامج "بر الأمان"، الذي يبث على شاشة " القاهرة والناس"، إن الإنسان بعقله وليس بطوله أو قصره، مؤكدة أنه تم تعطيل زواجها من أحد الأشخاص بسبب رفض والده.وأكد أحد قصار القامة، أن أكثر من شركة لم توافق على التحاقه بالعمل.وناشدت جيسي المصريين بالتعامل برفق ورقي مع بعضهم البعض، لأن المولى عز وجل لا يقبل كسر قلوب عباده، مهما كان.وتابعت العاصي: "الله لا يقبل بأي حال من الأحوال بكسر قلب عباده"، مضيفة أن عقاب الظالمين الذين يفرضون قوتهم على الآخرين لهم عقاب كبير من المولى سواء في الدنيا أو في الآخرة.ومن ناحيته، قال الإعلامي والكاتب الساخر أحمد سالم، إن الأجيال الحالية والسابقة تربت على أن التنمر شيء عادي، موضحا أن التنمر سخرية وعدم إحساس بالآخر وتربينا على هذا السلوك بدون فهم.