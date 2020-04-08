حصيلة وفيات كورونا فى الولايات المتحدة تتجاوز الـ 14 ألفًا

بلغت حصيلة الوفيات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة 14 ألفا 262 حالة، حسبما أفاد معهد جونز هوبكنز، مساء اليوم الأربعاء.من جانبه أعلن حاكم ولاية نيويورك، تسجيل 779 وفاة جديدة في ولايته أعلى نسبة وفيات تسجل خلال 24 ساعة، ليرتفع إجمالي الوفيات بالولاية إلى 6268 حالة، وفق قناة "NBC" الأمريكية.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي