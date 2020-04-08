تفاصيل عزل 1000 أسرة وإغلاق مصنع في بني سويف

نفى الدكتور محمد هاني محافظ بني سويف، عزل قرية «بني عفان» بالكامل، بعد ظهور حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) موضًحا أن ما تم عزله قطاعين بها فقط.وأضاف «هاني» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد» مساء الأربعاء، أنه عقب ظهور حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد تم تتبع الحالات، ووجدناهم في قرية بني عفان.وأشار محافظ بني سويف إلى أنه يتم توفير كافة الاحتياجات الحياتية للمعزولين وهم 1000 أسرة، متابًعا: «حالة قادمة من العمرة في السعودية اختلطت بآخرين وتسببت في ظهور أكثر من حالة».ونوه إلى ظهور حالة إصابة في أحد المصانع، وتم اتخاذ قرار بإغلاقه للحفاظ على صحة العمالة، لافتًا إلى أن وزارة الصحة تتابع الحالات المصابة والخالطين لهم.