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الأربعاء 08 أبريل 2020 الموافق 15 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

تفاصيل إضافة 100 ألف أسرة لصندوق تكافل وكرامة (فيديو)

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 10:30 م
الدكتور محمد العقبي،
الدكتور محمد العقبي،
سناء إسماعيل
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قال الدكتور محمد العقبي، المتحدث باسم وزارة التضامن الاجتماعي، إن برنامج تكافل وكرامة يعمل على التوسع في مد مظلة الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية الذين يبلغ عددهم نحو 3.5 مليون أسرة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "90 دقيقة"، مع الإعلامية جيهان لبيب، والمذاع عبر فضائية "المحور": "الأسر التي يتم ضمها هي أسر سبق وتقدمت على مدار السنوات الماضية لصندوق تكافل وكرامة، وتخضع لمعادلة كبيرة تتكون من 92 سؤالًا عبارة عن دخل الأسرة ومستواها الاجتماعي، وعدد أفرادها ومصادر الدخل المتوفرة ونوع المسكن ويتم احتسابها في نقاط ومعادلة من خلالها يتم الوصول لأكثر الأسر احتياجًا".

وتابع، الشهور الماضية ضم صندوق تكافل وكرامة 60 ألف أسرة منذ بداية 2020، وعلى مدار الأيام المقبلة سيتم زيادتها إلى 100 ألف أسرة وأول دفعة تستحق الصرف في 15 أبريل الجاري.

وأكد أن البرنامج قائم على مراجعة الأسر المستفيدة من الصندوق كل 3 سنوات، لافتا إلى أن هناك أسرا بالفعل تم تجميدها لأسباب كثيرة جدًا منها عدم تقديم شهادة طبية تثبت أن الإعاقة تعيق عملهم.. بالإضافة إلى نقص بيانات أخرى.

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