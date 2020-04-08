بسمة وهبة توجه رسالة للمستخفين بكورونا (فيديو)

وجهت الإعلامية بسمة وهبة، رسالة إلى المستخفين بتأثير فيروس كورونا، قائلة: "الدولة تقوم بجهد غير طبيعي في مواجهة فيروس كورونا المستجد، وتتبع الأساليب العلمية، وهذا أدى لتكبد مصر للخسائر البشرية والمادية التي تعاني منها دول كثيرة حول العالم، لكن من الواضح أن هناك بعض المستهترين من المصريين في ظل الأزمة العالمية يصرون على مواصلة استهتارهم، أرجوكم بلاش".وأضافت "بسمة وهبة"، خلال تقدميها برنامج "كل يوم"، المذاع عبر قناة "ON E"، أنه منذ بداية أزمة كورونا المستجد "كوفيد19"، خرج كافة المسئولين المصريين وناشدوا المصريين وطلبوا منهم الالتزام بتعليمات وزارة الصحة.وتابعت: "مفيش مسئول إلا وترجى المواطنين الالتزام بالتعليمات والإجراءات الاحترازية حتى لا نصل إلى مرحلة تفشي الوباء.. من أصغر مسئول في مصر إلى رئيس الجمهورية".وأردفت: "على الجميع عدم تفسير بيانات الحكومة وفق الأهواء الشخصية أو الانسياق ورا ء الشائعات التي تعج بها مواقع السوشيال ميديا، وبرجوكم ولو لمرة وحدة نكون قد المسئولية، أنا مش عاوزة ألعب دور الوصي، لكن اللي مش بيشوف من الغربال يبقى أعمى".