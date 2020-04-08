كنيسة الملاك ميخائيل شيراتون تطلق سلسلة عظات روحية جديدة

أطلقت كنيسة الملاك ميخائيل شيراتون، اليوم الأربعاء، سلسلة عظات روحية جديدة عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، لدعم التواصل مع الأقباط عقب قرار تعليق الأنشطة الكنسية.ويقدم العظات كهنة الكنيسة بشكل يومي، من خلال تأملات روحية بالكتاب المقدس.وقرّر المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، تعليق الأنشطة الكنسية وإغلاق الكنائس لمدة أسبوعين؛ للحد من التجمعات للوقاية من فيروس كورونا، كما تواصل الأديرة صلواتها ولكنها تقتصر فقط على الرهبان وتمتنع عن استقبال الزوار خلال الفترة الراهنة.