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الأربعاء 08 أبريل 2020 الموافق 15 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

نشرة «كورونا».. خريطة انتشار الفيروس في الدول العربية

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 09:50 م
كورونا
كورونا
منة سالم
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تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم مليون و444 ألفا، توفي منهم أكثر من 83 ألفا، فيما تعافى ما يزيد على 309 آلاف، حتي مساء اليوم الأربعاء.

وفيما يلي يرصد "الدستور" نشرة إخبارية مفصلة عن تطور انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) اليوم، في الدول العربية.

الإمارات
أعلنت وزارة الصحة بدولة الإمارات، اليوم، عن تسجيل 300 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد لجنسيات مختلفة، تم التعرف عليها من خلال فحص المخالطين لإصابات أعلن عنها مسبقًا، ليرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 2659 حالة.

وأفادت الدكتورة فريدة الحوسني، المتحدث باسم قطاع الصحة في الدولة، في مؤتمر صحفي، اليوم، بأن وزارة الصحة سجلت شفاء 53 حالة من الفيروس، بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة، ليرتفع عدد المتعافين الى 239 حالة.

الأردن
أعلن وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر، اليوم، تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 358 حالة.

وقال جابر - في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية - إن الإصابات الجديدة عبارة عن حالات مخالطة للمصابين، وتم تسجيل شفاء 12 حالة جديدة، ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 150 حالة، مؤكدًا أن انخفاض عدد الحالات لا يعني زوال الخطر.

فلسطين
ارتفع إجمالي عدد المصابين الفلسطينيين بفيروس كورونا المستجد، اليوم الأربعاء، إلى 263 حالة، وفق ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.

وأفاد مدير الصحة الأولية في الوزارة كمال الشخرة، في مؤتمر صحفي في رام الله اليوم، بتسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا، فيما كان تم اكتشاف حالة أخرى الليلة الماضية.

السعودية
كشفت وزارة الصحة السعودية، عن ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا إلى 2932 وحالات التعافي إلى 631 حالة، حسب ما نقلته فضائية "سكاي ينوز".

وكان أعلن وزير الصحة السعودي، توفيق الربيعة، أمس الثلاثاء، أنّ بلاده تتوقّع ارتفاعًا كبيرًا في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الأسابيع المقبلة، حيث سجلت المملكة حاليًا أكثر من 2700 حالة، ومتوقع أن يصل عدد المصابين إلى 200 ألف.

المغرب
أعلنت وزارة الصحة المغربية، مساء اليوم، تسجيل 91 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في المغرب إلى 1275 حالة.

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