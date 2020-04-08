نشرة «كورونا».. خريطة انتشار الفيروس في الدول العربية

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تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم مليون و444 ألفا، توفي منهم أكثر من 83 ألفا، فيما تعافى ما يزيد على 309 آلاف، حتي مساء اليوم الأربعاء.وفيما يلي يرصد "الدستور" نشرة إخبارية مفصلة عن تطور انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) اليوم، في الدول العربية.أعلنت وزارة الصحة بدولة الإمارات، اليوم، عن تسجيل 300 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد لجنسيات مختلفة، تم التعرف عليها من خلال فحص المخالطين لإصابات أعلن عنها مسبقًا، ليرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 2659 حالة.وأفادت الدكتورة فريدة الحوسني، المتحدث باسم قطاع الصحة في الدولة، في مؤتمر صحفي، اليوم، بأن وزارة الصحة سجلت شفاء 53 حالة من الفيروس، بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة، ليرتفع عدد المتعافين الى 239 حالة.أعلن وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر، اليوم، تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 358 حالة.وقال جابر - في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية - إن الإصابات الجديدة عبارة عن حالات مخالطة للمصابين، وتم تسجيل شفاء 12 حالة جديدة، ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 150 حالة، مؤكدًا أن انخفاض عدد الحالات لا يعني زوال الخطر.ارتفع إجمالي عدد المصابين الفلسطينيين بفيروس كورونا المستجد، اليوم الأربعاء، إلى 263 حالة، وفق ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.وأفاد مدير الصحة الأولية في الوزارة كمال الشخرة، في مؤتمر صحفي في رام الله اليوم، بتسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا، فيما كان تم اكتشاف حالة أخرى الليلة الماضية.كشفت وزارة الصحة السعودية، عن ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا إلى 2932 وحالات التعافي إلى 631 حالة، حسب ما نقلته فضائية "سكاي ينوز".وكان أعلن وزير الصحة السعودي، توفيق الربيعة، أمس الثلاثاء، أنّ بلاده تتوقّع ارتفاعًا كبيرًا في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الأسابيع المقبلة، حيث سجلت المملكة حاليًا أكثر من 2700 حالة، ومتوقع أن يصل عدد المصابين إلى 200 ألف.أعلنت وزارة الصحة المغربية، مساء اليوم، تسجيل 91 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في المغرب إلى 1275 حالة.