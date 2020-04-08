رئيس لجنة مكافحة كورونا يكشف سبب انخفاض الإصابات في بعض الدول

علق الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، على المعلومات التي تفيد بوجود 16 دولة لم يصلها فيروس كورونا، قائلا إن المبرر الوحيد لخلو هذه الدول من الفيروس هو أنها لا تقوم بالتحليل.وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "on e"، أن مصر سحبت 25 ألف عينة، وكانت النتيجة ألف ونصف إيجابي للفيروس.وأردف: «تلك الدول سحبت 10 عينات فقط، لأن الاشتباه قائم على القادم من الخارج فقط، أما في مصر تم توسيع دائرة الاشتباه، لطمأنة الناس يتم سحب حوالي ألفي عينة يوميا».وتابع: «دون ذكر أسماء إحدى الدول التي ظهرت بها حالة واحدة، محاطة بأربع دول بها آلاف الإصابات، فهل يعقل ألا تكون مصابة؟».