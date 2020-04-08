بالاشتراك مع مسار إجباري.. أسماء أبواليزيد تطرح أغنية جديدة

تنتظر الفنانة أسماء أبو اليزيد، طرح أغنية جديدة بعنوان "رغم المسافة"، والتي تعتبر ديو غنائيا مع فريق مسار إجباري، وذلك خلال الفترة القليلة المقبلة، عبر قناة الفريق الرسمية على "يوتيوب".وأعلنت أسماء أبواليزيد، عن الأغنية من خلال نشرها صورة من كواليس التصوير عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" وعلقت عليها قائلة: "أغنية رغم المسافة كمان شوية مع مسار إجباري.. متحمسين؟!".وشاركت أسماء أبواليزيد، في رمضان الماضي من خلال مسلسل "هوجان" مع محمد عادل إمام، كما شاركت مؤخرًا في الموسم الأول من مسلسل "الآنسة فرح"، وهو من بطولتها بجانب رانيا يوسف، وكتب السيناريو والحوار محمود عزت وعمرو مدحت، ومن إخراج أحمد الجندي.