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الأربعاء 08 أبريل 2020 الموافق 15 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«التنمية المحلية»: إزالة 3022 حالة تعدٍ على ممتلكات الدولة

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 09:35 م
وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية
أحمد أبو المحاسن
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تلقي اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، تقريرًا من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة فيما يخص متابعة تنفيذ المحافظات لتوجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بإزالة التعديات على أراضى وأملاك الدولة بصورة فورية، والتصدي بحسم لمحاولات استغلال بعض المواطنين تطبيق الإجراءات الخاصة بمواجهة انتشار فيروس كورونا والقيام بأعمال البناء المخالف والعشوائي.

وأعلن اللواء محمود شعراوى، أن المحافظات نجحت في تنفيذ حوالي ٣٠٢٢ حالة إزالة التعديات منذ توجيهات رئيس الجمهورية، فيما يخص تعديات علي الأراضي الزراعية والتعدي على أراضي وأملاك الدولة ومخالفات مباني.

وقال وزير التنمية المحلية، إن الأجهزة التنفيذية بالمحافظات نجحت في تلك الجهود الخاصة بالإزالات بالتنسيق مع مديريات الأمن وقوات إنفاذ القانون.

وأشاد شعراوي بكافة الجهود المبذولة من السادة المحافظين في هذا الملف المهم الذي يتابعه رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء عن كثب؛ لفرض هيبة الدولة وعدم السماح لأي تعديات لبعض المواطنين على أملاك الدولة خاصة خلال ساعات حظر التجول.

وطالب شعراوي المحافظين باستنفار كافة الأجهزة المعنية لرصد جميع مخالفات البناء والتعدي على أراضي وأملاك الدولة خلال فترات الحظر، وعلى مدار اليوم والتعامل معها بمنتهى الشدة والحزم والإزالة الفورية لها، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية.

وقال وزير التنمية المحلية إن غرفة العمليات المركزية بالوزارة تتابع على مدار اليوم جهود المحافظات لحملات إزالة التعديات والمخالفات.

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