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الأربعاء 08 أبريل 2020 الموافق 15 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

فيتنام ترسل مساعدات إلى الولايات المتحدة لمواجهة «كورونا»

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 09:32 م
أمريكا
أمريكا
وكالات
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أعلنت السفارة الأمريكية في فيتنام، أن هذا البلد أرسل أكثر من 450 سترة واقية، لمساعدة الولايات المتحدة في مواجهة انتشار فيروس كورونا.

وقالت السفارة في بيان لها، اليوم الأربعاء، إن "الشحنة الأولى من شحنتي السترات الواقية فيتنامية الصنع DuPont، والتي يتجاوز عددها الـ 450 ألفا وصلت إلى الاحتياطي الوطني الاستراتيجي الأمريكي اليوم 8 أبريل".

وأضافت السفارة أن تلك السترات ستساعد في حماية خبراء الرعاية الصحية العاملين على الخطوط الأمامية، لمواجهة فيروس كورونا في الولايات المتحدة.

ووصفت السفارة تلك المساعدات، بأنها دليل "على قوة الشراكة الأمريكية – الفيتنامية".

جدير بالذكر أيضا أن فيتنام التي سجلت 251 إصابة بفيروس كورونا دون تسجيل وفيات، أرسلت كذلك 550 ألف كمامة طبية إلى أوروبا.

وتتصدر الولايات المتحدة قائمة الدول الأكثر انتشارا لفيروس كورونا، حيث تجاوز عدد المصابين الـ 400 ألف شخص، وتوفي نحو 13 ألف مصاب.

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