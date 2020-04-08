رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 08 أبريل 2020 الموافق 15 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

"الأعلى للإعلام" يقرر حجب موقع "الشورى" 6 أشهر

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 09:31 م
مكرم محمد أحمد
مكرم محمد أحمد
طباعة
قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة مكرم محمد أحمد حجب الموقع الإلكتروني لصحيفة الشورى لمدة 6 أشهر، "لنشره تصريحات لم تدل بها وزيرة الصحة وتسيئ إلى الصيادلة ولإثارته القلق بين القراء بتشكيكه في المنظومة الطبية بشكل عام، ومواجهة أزمة كورونا على وجه الخصوص ولاستخدامه الفاظ وعبارات لا تليق" بحسب حيثيات القرار.

وقال المجلس: إن القرار يأتي في ضوء توجه المجلس لضبط المشهد الإعلامي وعدم بث الآراء التي تعتمد على الشائعات والأكاذيب في تقييم الموقف الطبي.

وكانت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قد تلقت شكوى مقدمة من الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة ضد موقع إخباري نسب إليها تصريحات لم تصدر عنها، كما شكك في أداء المستشفيات الحكومية، وتستكمل لجنة الشكاوى، برئاسة جمال شوقي، عضو المجلس، خلال اجتماعاتها الأسبوع المقبل مناقشة تقارير لجان الرصد بشأن التغطية الإعلامية لوباء كورونا،، بالإضافة إلى استكمال مناقشة مخالفات 20 برنامج البرامج الطبية التي تبث على عدد من القنوات الفضائية الخاصة.

موضوعات متعلقة

وزيرة الصحة تكشف تفاصيل جديدة حول مصابى كورونا فى مصر

وفاة والدة المخرج معتز التونى

خفض مرتبات مسئولي الحكومة 20% لصالح «تحيا مصر»

مد حظر التجول حتى 23 أبريل.. من 8 مساءً لـ6 صباحًا

الصور

image description

«المصريين» يشيد بتوجيهات الرئيس السيسى لدعم العمالة غير المنتظمة

image description

لقطات من حياة المصريين في زمن الكورونا

image description

«المصريين»: الرئيس السيسي يُعطي للعالم درسًا في كيفية إدارة الأزمات

image description

«حماة الوطن»: الحكومة تعاملت باحترافية مع أزمة «كورونا»

image description

إقبال ضعيف على شراء فوانيس رمضان

الأكثر قراءة

الحكومة توافق على 7 قرارات في اجتماعها الأسبوعي

مد حظر التجول حتى 23 أبريل.. من 8 مساءً لـ6 صباحًا

«الصحة»: 9 وفيات و110 إصابات جديدة بكورونا

الصحة: بدء تصنيع 200 ألف عبوة من «كلوروكوين» لعلاج مرضى كورونا

إنفوجراف

image description

السيسي: «نحتاج لمزيد من الجهد لتخطي هذه المرحلة»

image description

حظك اليوم.. برج العقرب الثلاثاء 7 أبريل 2020

image description

جهود الدولة لإعادة العالقين بالخارج خلال أسبوع (إنفوجراف)

image description

اقتصادى: كل قطاع بالدولة يتأثر حسب استجابة الناس (فيديو)

أيام زمان

أغرب زواج فى مصر.. راقصة شهيرة تزوجت بسبب اصطدام سيارتها

مخرج مصري كبير ارتبط بـ«أميرة زنجبار».. وهجرت هوليود للزواج منه

ابنة شخصية شهيرة.. احترفت الرقص لاستفزاز والدها وسقطت من الطابق الرابع

أسرار عبدالسلام النابلسي.. تمنى العمل في مهنة غريبة وارتكب جريمة واحدة مرتين

نجم الساعة

أغرب زواج فى مصر.. راقصة شهيرة تزوجت بسبب اصطدام سيارتها

الصحة

خبراء يكشفون عن مدى تأثير كورونا على قلب الإنسان

صاحب براءة اختراع «إيفرمكتين»: بصدد إجراء الاختبارات على العقار

فريق طبي صيني يساعد المغرب في مكافحة كورونا

بلازما الدم.. علاج يبشر بمساعدة مرضى كورونا

منوعات

محمد صلاح ولاعبي ليفربول فى حصة يوجا أونلاين (فيديو)

تأجيل بطولة العالم لألعاب القوى إلى يوليو 2022 بسبب كورونا

«الحجر بـ 15 جنيهًا».. مقاهي إمبابة ترفض الحظر وتقدم الشيشة للرواد (صور)

كيفية سداد فاتورة التليفون الأرضي أبريل 2020 إلكترونيا عبر موقع المصرية للاتصالات

مقالات الرأي
ماجد حبته
تركيا أخطر من الوباء
صفوت البياضي
مملكة السيد فيروس التاسع عشر
حسين عثمان
القطاع الخاص فى مواجهة "كورونا"
جلال حمام
حاربوا كورونا.. بالإيمان والقرآن
المزيد
ads

الثقافة

نهاية إسماعيل: الأدب سيتأثر بـ«كورونا» لأنه جزء من الحياة

فكري داود: أدوار دول العالم الثالث ستختلف بعد كورونا

محمد صالح البحر: إنسان ما بعد كورونا لن يسير وحيدا أبدا

القرملاوي: حالة غير مسبوقة يعيشها العالم بسبب كورونا