إيبارشية طما تطلق حملة «أقوال الأباء»

أطلقت إيبارشية طما بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، حملة جديدة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي.ونشرت الإيبارشية بحملة "أقوال الأباء"، أولى حلقاتها عن أقوال القديس الأنبا باخوميوس، وذلك في إطار دعم التواصل مع الأقباط، وذلك تحت رعاية الأنبا إسحق أسقف الإيبارشية.وقرّر المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، تعليق الأنشطة الكنسية وإغلاق الكنائس لمدة أسبوعين؛ للحد من التجمعات للوقاية من فيروس كورونا، كما تواصل الأديرة صلواتها ولكنها تقتصر فقط على الرهبان وتمتنع عن استقبال الزوار خلال الفترة الراهنة.