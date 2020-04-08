روسيا مستعدة لخفض إنتاج النفط بـ1.6 مليون برميل يوميًا

قالت وكالة تاس للأنباء، اليوم الأربعاء، نقلا عن مسئول بوزارة الطاقة لم تكشف عن هويته، إن روسيا مستعدة لخفض انتاجها النفطي بمقدار 1.6 مليون برميل يوميا.من ناحية أخرى، قالت وكالة إنترفاكس للأنباء نقلا عن مسئول بوزارة الطاقة إن روسيا مستعدة أيضا للمشاركة في اتفاق أوبك+ بما يتماشى مع حصتها في إنتاج النفط للدول التي يشملها الاتفاق.