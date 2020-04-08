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الأربعاء 08 أبريل 2020 الموافق 15 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

سنغافورة تسجل أكبر عدد يومى لإصابات «كورونا»

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 09:29 م
كورونا
كورونا
وكالات
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أعلنت سنغافورة، اليوم الأربعاء، تسجيل أكبر عدد يومي لحالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19-)، في الوقت الذي بدات فيه غلقا جزئيا للنشاط الاقتصادي، والمنتظر استمراره عدة أسابيع لوقف انتشار الفيروس.

وذكرت السلطات السنغافورية، أنه تأكد إصابة 142 شخصا بالفيروس، اليوم الأربعاء، ليصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة في سنغافورة إلى 1623 حالة.

وأضافت السلطات، أن مواطنا هنديا مات أثناء انتظار إجراء تحليل للكشف عن إصابته بالفيروس، حيث تأكدت إصابته فيما بعد، ووصل إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس إلى 7 حالات.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء، أن 40 إصابة من بين الإصابات المعلنة اليوم، مرتبطة بتجمعات في أماكن إقامة العمال الأجانب في البلاد و28 حالة مرتبطة بتجمعات غير أجنبية أو بحالات أخرى، وكانت هناك حالتان قادمتان من الخارج، في الوقت نفسه، أظهرت البيانات أن باقي الحالات وعددها 72 حالة من المخالطين لمصابين آخرين.

كانت سنغافورة، قد قررت في وقت سابق من الأسبوع الحالي، حظر جميع التجمعات العامة والخاصة بأي عدد من المشاركين وتغريم وسجن المخالفين للقرار، بما في ذلك أي تجمعات للأصدقاء أو الأقارب ممن لا يعيشون في مكان واحد.

كما أغلقت سنغافورة أماكن العمل باستثناء الخدمات والحيوية والقطاعات الاقتصادية الأساسية، كما أغلقت المدارس أبوابها، وأصبح التعليم يتم من المنزل كجزء من الإجراءات الرامية إلى وقف انتشار الفيروس، ومن المقرر استمرار هذه الإجراءات حتى 4 مايو المقبل.

يأتي ذلك فيما تتزايد المخاوف من تجمعات أكثر من 20 ألف عامل أجنبي، يعيشون في تجمعات اعتبرتها الحكومة "مناطق معزولة".

وتكثف الحكومة جهودها لضمان حصول هؤلاء العمال على الطعام الكافي، وتنظيف أماكن الإقامة بالصورة المناسبة بحسب وزارة القوة العاملة.

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