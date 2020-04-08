«القاهرة كابول» خارج سباق رمضان 2020 بسبب كورونا

خرج مسلسل "القاهرة كابول"، من منافسات الماراثون الرمضاني المقبل، بعدما انتهى مخرجه حسام علي من تصوير أقل من 35% من مشاهده.وقال الفنان طارق لطفي لـ"الدستور"، إن العمل متوقف تصويره هذه الفترة، بسبب إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا، ولم نقرر بعد موعد استكماله.. مشيرًا إلى أنه خرج من منافسات شهر رمضان بسبب ضيق وقت التصوير.يتناول المسلسل ثلاث قصص مثيرة، حول المؤامرات التي تُحاك ضد المنطقة العربية، وخاصة مصر بالفترة الأخيرة، مسلطًا الضوء على الأعمال الإرهابية التي تقع في هذه المنطقة، حيث الإرهابي (طارق لطفي) الذي يتعاون مع عدد من المنظمات الإرهابية، ويتصدى له ضابط الشرطة (فتحي عبدالوهاب).ويشارك لطفي بطولة العمل كل من حنان مطاوع، طارق لطفي، فتحي عبدالوهاب، خالد الصاوي، نبيل الحلفاوي، شيرين، ومن تأليف عبدالرحيم كمال، إخراج حسام علي.