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الأربعاء 08 أبريل 2020 الموافق 15 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

البرهان خلال تفقده الحدود السودانية الإثيوبية: لن نسمح بالتعدى على أراضينا

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 09:21 م
البرهان
البرهان
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قال الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، القائد العام للقوات المسلحة: "لن نسمح بالتعدي على أراضينا".

وأطلع الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، اليوم الأربعاء، على الأوضاع الأمنية بولاية القضارف (شرق السودان)، مشددا من منطقة دوكة، المتاخمة للحدود السودانية الاثيوبية، على أنه لا تراجع عن حماية حدود السودان.

وتفقد البرهان قوات الفرقة الثانية مشاة المرابطة على الحدود الشرقية بعدد من المواقع، ورافقه كل من رئيس هيئة الأركان للقوات المسلحة السودانية الفريق أول محمد عثمان الحسين، والمدير العام لجهاز المخابرات العامة الفريق أول ركن جمال الدين عبدالمجيد، وعدد من قادة القوات المسلحة.

وأكد الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان جاهزية القوات المسلحة السودانية لحماية البلاد وحراسة حدودها وعدم التراجع عن ذلك، مضيفا: "هدفنا حماية أراضينا ومواطنينا على امتداد حدود السودان في كل مكان، وهذا واجب القوات المسلحة المقدس الذي لن تفرط فيه أبدا".

وأوضح أن السودان يمر بمرحلة تتطلب مشاركة الجميع في بناء الوطن الأمن المستقر، مشيدا بالروح المعنوية العالية والجاهزية التي تتمتع بها القوات المسلحة.

وتلقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، والوفد المرافق له بقيادة الفرقة الثانية مشاة في ولاية القضارف، وقيادة اللواء السادس مشاة في منطقة دوكة الحدودية، عرضا حول مجمل الأوضاع الأمنية بالمنطقة.

وكانت القوات المسلحة السودانية أعلنت الشهر الماضي أن مجموعات من عصابات الشفتة الإثيوبية هاجمت قرية (شرق العطبراوي) داخل الحدود السودانية، وقامت بسرقة عدد من الأبقار ودخلت في اشتباكات دامية مع الجيش السوداني؛ مما أسفر عن وقوع شهيدين وإصابة فرد ثالث.

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