دمياط الجديدة: بدء استقبال استخراج تراخيص البناء على البريد الإلكترونى
الأربعاء 08/أبريل/2020 - 09:17 م
علا العلافطباعة
أعلن المهندس محمد رجب رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، عن بدء جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة في استقبال طلبات المواطنين والمكاتب الهندسية في استخراج تراخيص البناء على البريد الإلكترونى المخصص لتراخيص البناء[email protected]
يأتي ذلك فى إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للوقاية من وباء فيروس كورونا المستجد covid-19 الذي يجتاح العالم وحرصًا من "جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة"، على استمرار المعاملات الخاصة باستخراج تراخيص البناء وصحة وسلامة المواطنين.
وأضاف رئيس الجهاز، أنه سيتم مراجعة الطلبات من قبل إدارة تراخيص البناء بالجهاز، والتواصل مع العملاء عبر الإيميل واستيفاء المستندات المطلوبة، ومن ثم تحديد موعد للعملاء للحضور إلى "المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين" بمقر "جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة"، لاستكمال باقى الإجراءات والمستندات.
ونوه رئيس الجهاز إلى أنه على المواطن أو المكتب الهندسي الذى يريد تقديم طلب التراخيص أونلاين لرفع كافة المستندات اللازمة على البريد الإلكترونى المخصص لتراخيص البناء. [email protected] وذلك في مجلد واحد مضغوط به المستندات دفعة واحدة، واستيفاء بيانات القطعة بالكامل مع وجود رقم تليفون للتواصل مع العميل أو المكتب الهندسي، حيث تتم المراجعة من قبل الإدارة المختصة والتواصل مع العملاء من خلال الإيميل لاستيفاء المستندات اللازمة، تحديد موعد للحضور "للمركز التكنولوجى لخدمة المواطنين" بمقر الجهاز لاستكمال باقى الإجراءات.
يأتي ذلك فى إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للوقاية من وباء فيروس كورونا المستجد covid-19 الذي يجتاح العالم وحرصًا من "جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة"، على استمرار المعاملات الخاصة باستخراج تراخيص البناء وصحة وسلامة المواطنين.
وأضاف رئيس الجهاز، أنه سيتم مراجعة الطلبات من قبل إدارة تراخيص البناء بالجهاز، والتواصل مع العملاء عبر الإيميل واستيفاء المستندات المطلوبة، ومن ثم تحديد موعد للعملاء للحضور إلى "المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين" بمقر "جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة"، لاستكمال باقى الإجراءات والمستندات.
ونوه رئيس الجهاز إلى أنه على المواطن أو المكتب الهندسي الذى يريد تقديم طلب التراخيص أونلاين لرفع كافة المستندات اللازمة على البريد الإلكترونى المخصص لتراخيص البناء. [email protected] وذلك في مجلد واحد مضغوط به المستندات دفعة واحدة، واستيفاء بيانات القطعة بالكامل مع وجود رقم تليفون للتواصل مع العميل أو المكتب الهندسي، حيث تتم المراجعة من قبل الإدارة المختصة والتواصل مع العملاء من خلال الإيميل لاستيفاء المستندات اللازمة، تحديد موعد للحضور "للمركز التكنولوجى لخدمة المواطنين" بمقر الجهاز لاستكمال باقى الإجراءات.