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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

جابر طايع يكتب: الابتلاء وسبل الوقاية منه وطرق تهدئة الرأى العام

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 08:42 م
جابر طايع
جابر طايع
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إن الناظر فى القرآن الكريم يجد أن الله- عز وجل- بيده النفع والضر، وكلاهما لغاية أرادها وحكمة يعلمها، فعند النفع ليرى شكر العبد على ما أعطاه من نعم، وعند الابتلاء ليرى صبره واحتسابه، وكل ذلك (لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ)، ويقول (وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا)، ففطر جميع البشر عند الشدائد على الرجوع إلى الله، يقول تعالى: (وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا) ويقول: (وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ).
لكن الأعجب بعد كشف الضر يثبت القرآن أن الكثيرين يرتدون على أعقابهم ويعودون إلى ما كانوا عليه من قبائح الفعال والخصال السيئة (فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَنْ لَمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرٍّ مَسَّهُ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ)، إلا المخلصين منهم، وهم المؤمنون وحدهم، ولذا يتعجب النبى منهم، فيقول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «عَجَبًا لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ، إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ، وَلَيْسَ ذَاكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ، إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ، فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ، صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ».
وهناك ألوان من البلاء رفع الله الأجر فيها، وذلك نظرًا لشدتها وخطورتها، منها هذا الوباء الذى اجتاح العالم بأسره، وهو ما يعبر عنه الآن بمرض «كورونا»- نسأل الله أن يحفظنا وسائر بلاد العالم- ولخطورة أمثال هذه الأمراض جعل الإسلام أجرًا لمن وقع فيها فصبر واحتسب ومكث فى بيته حتى لا يكون سببًا فى تفشى المرض وانتشاره، وهو أن له أجر الشهيد، فعن عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ، صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهَا سَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَنِ الطَّاعُونِ فَأَخْبَرَهَا نَبِىُّ اللَّهِ- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَنَّهُ كَانَ عَذَابًا يَبْعَثُهُ اللَّهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ، فَجَعَلَهُ اللَّهُ رَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِينَ، فَلَيْسَ مِنْ عَبْدٍ يَقَعُ الطَّاعُونُ فَيَمْكُثُ فِى بَلَدِهِ صَابِرًا يَعْلَمُ أَنَّهُ لَنْ يُصِيبَهُ إِلاَّ مَا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ إِلاَّ كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ الشَّهِيدِ». وبيَّن أنه كان عذابًا يبعثه الله على من يشاء من كافر أو عاصٍ، كما فى قصة آل فرعون وغيره، فجعله الله رحمة للمؤمنين من هذه الأمة، ومن كرم الله وفضله جعل الابتلاء اختبارًا للصف المسلم أيضًا فقال: (أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات)، وبيَّن فى حديث ابن عمر ما يدل على أن الطاعون ينشأ بسبب ظهور الفاحشة، وفيه يقول: «لم تظهر الفاحشة فى قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشا فيهم الطاعون والأوجاع التى لم تكن مضت فى أسلافهم»، وعند وقوع البلاء، الذى أحد أسبابه الذنوب والمعاصى، فالواجب على العبد أن يندم على خطئه ويضرع لغفار الذنوب ويعزم على لزوم الطاعة، فالله يبشره فيقول: (قُلْ يَا عِبَادِىَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ)، ويفتح أمامه باب التوبة فيقول: (وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} ويقول: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ).
وعلى العبد بعد التوبة الرجوع إلى خالقه مُلتجِأً إليه متسلحًا بكل ألوان العبادة من صلاة وزكاة ودعاء وصدقة وقيام ليل، وعليه أن يلتزم بجميع التعليمات التى أصدرتها جهات الدولة المختلفة، وألا يخالف أمر ولى الأمر، لأن طاعة ولى الأمر من طاعة الله وطاعة رسوله، صلى الله عليه وسلم، فعليه الالتزام بعدم الخروج خلال ساعات الحظر، وأن يأخذ بوسائل الحيطة والحذر التى من شأنها أن تكون سببًا- بعد الله- فى الوقاية ودفع البلاء وتجنب الأماكن شديدة الزحام، وعلى جميع أبناء الدولة أن يثقوا فى قيادتهم السياسية وفى مؤسسات بلادهم الرسمية، التى تسعى دائمًا للحفاظ عليهم والتى لا تدخر جهدًا ولا مالًا فى الحفاظ على أبنائها، الذين سيسألون عنهم أمام الله؛ حيث إنهم الرعاة عليهم والمسئولون عنهم أمام الله تعالى قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: «كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، الإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ».
رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف

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