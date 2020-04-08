بعد قليل.. محمد ثروت في أمسية روحانية عبر «يوتيوب الثقافة»

جرعة إبداعية مميزة تبثها وزارة الثقافة من خلال قناتها على موقع الفيديوهات "يوتيوب" في التاسعة مساء اليوم، احتفاءً بليلة النصف من شعبان، حيث تُبث بعد قليل، أمسية روحانية أقامتها دار الأوبرا المصرية، أحياها النجم محمد ثروت بمصاحبة فرقة الإنشاد الديني ومشاركة نخبة من المنشدين، وتتضمن مجموعة متنوعة من المؤلفات الدينية.يليها عرض "بردة البوصيري" أداء فرقة أوبرا عربي، ويضم أبياتا مُلحنة برؤية عصرية لقصيدة الإمام البوصيري الخالدة التي تمثل علامة بارزة في عالم المديح النبوي.