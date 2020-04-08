مسئول سابق بالمحطات النووية: كوارثها عابرة للقارات ويجب تأمينها

أكد علي عبدالنبي، نائب رئيس هيئة المحطات النووية السابق، أنه يجب توفير وتنويع مصادر الطاقة في مصر لأن هذا الأمر مهم من ناحية الأمن القومي.وقال "عبدالنبي"، في مداخلة هاتفية لبرنامج "أحلام مواطن"، الذي يقدمه الإعلامي هاني عبدالرحيم، المذاع على فضائية "المحور"، مساء اليوم الأربعاء، إنه لا يجب الاعتماد على مصدر واحد من مصادر الطاقة، مؤكدًا أنه من المهم تأمين مصنع إنتاج الطاقة النووية في مصر لأنه إذا حدث تسرب إشعاعي ستكون كارثة داخل مصر.وأشار إلى أن مصر لديها توافر كبير من العمالة الرخيصة المدربة القادرة على العمل في مشروع الضبعة النووي، موضحًا أنها لديها 100 عالم طاقة نووية في أمريكا، و50 في كندا.وأوضح أن المحطات النووية كوارثها عابرة للقارات وتؤثر على الدول المجاورة، لذلك يجب وضع معايير أمن من التسرب الإشعاعي النووي تكون صارمة، من ضمنها احتواء الكارثة حال سقوط طائرة أو حدوث أعاصير أو زلازل أو تسونامي.وعن تولي شركة روساتوم الروسية، تدشين مصانع لإنتاج بعض مكونات المحطة النووية المصرية بالضبعة، أكد أن هذه الشركة هي أكبر شركة في روسيا وهي من تتولى الصناعات الحربية والمدنية النووية.