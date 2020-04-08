متحدث «الوزراء» عن التنمر على الأطباء بسبب كورونا: لهم كل الاحترام

قال الإعلامي عمرو عبدالحميد، إن هناك بعض حالات التنمر ضد الأطباء، والبعد عنهم والإشارة إلى احتمالية أنهم مصابون بفيروس كورونا.وعلق المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، على حالات التنمر على الأطباء، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبدالحميد في برنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية "ten"، قائلا: "الطبيب يقدم حياته، وله منا كل احترام وتبجيل".وأضاف: "لا أحد يستطيع الاقتراب من مريض كورونا، لكن الطبيب يقدم على علاجه، عظماء يستحقون كل تقدير، وهذه الحملات لا تخلو من سوء نية، لا أظن المصري بطبيعته ينظر بتخوف للطبيب".وأردف: "شكر الرئيس لم يكن الأول ولن يكون الأخير، فالأطباء قدموا أداءً بطوليا في أزمة كورونا".