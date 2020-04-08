إبراهيم نجم يكتب: إدارة الخوف وأزمة الفيروس

الخوف والقلق من المخاطر والكوارث مثل أزمة «كورونا» أمر غريزى فطرى لا يستطيع الإنسان أن يدفعه، فقد جُبل الإنسان على البُعد عن المخاطر واللجوء إلى مواطن الأمان والاستقرار.

وعلى هذه الفلسفة دارت المعارف والعلوم الإنسانية والتجريبية كلها، وأنتجت لنا ما لا يحصى من الأفكار والاختراعات التى تطمح إلى الحفاظ على أمن الإنسان وسلامته، وعند هذا الحد تقف الحضارة المادية المعاصرة وأهلها لا يتقدمون خطوة واحدة نحو عوالم ما وراء المادة، ولا يثقون إلا بما ابتكرته عقولهم وأنتجته أيديهم من وسائل الحفظ والأمان، لكن المؤمن قلبه الضارع مع الله تعالى وهو يضرب فى الأرض طالبًا ما يطلبه عامة الناس من أسباب الأمن والأمان يؤمن، مع أخذه بالأسباب، بأنه لا حول ولا قوة إلا بالله تعالى، ويعتقد أن الله قاهر فوق عباده، ويعلم أن قوة الله تعالى وقدرته غالبة قاهرة، فهو لا يخشى شيئًا فى الوجود وهو فى معية الله تعالى.

وانظر إلى الله تعالى وهو يعبر عن فلسفة الأمن الحقيقية بقوله: (الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ)، وفى سنن الترمذى عن ابن عباس مرفوعًا «يَا غُلاَمُ إِنِّى أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ، احْفَظِ اللَّهَ يَحْفَظْكَ، احْفَظِ اللَّهَ تَجِدْهُ تُجَاهَكَ، إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، وَاعْلَمْ أَنَّ الأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَىْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلاَّ بِشَىْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَىْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلاَّ بِشَىْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ، رُفِعَتِ الأَقْلاَمُ وَجَفَّتْ الصُّحُفُ»، وهذا لا ينافى الأخذ بالأسباب والالتزام الكامل بكل تعليمات الأمن والسلامة، بل الأخذ بها من أوجب الواجبات خاصة فى أزمة مثل انتشار وباء «كورونا».

وإذا أردنا أن نحقق الأمن الحقيقى فى حياتنا، فينبغى علينا أن نكف عن كل أنواع الظلم والإهمال والاستهتار وسلب الحقوق والغيبة والنميمة وكل أنواع الآثام الظاهرة والباطنة، فما نزل بلاء إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة صادقة، والإنسان المؤمن إذا واجه ابتلاءً أو خطرًا تذكر قول الله تعالى (وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَىْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ* الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُون) ويستلهم الأمن من قوله الله تعالى فى الحديث القدسى (وعزتى لا أجمع على عبدى خوفين، ولا أجمع له أمنين، إذا أمننى فى الدنيا أخفته يوم القيامة، وإذا خافنى فى الدنيا أمنته يوم القيامة)، فالمؤمن يعتقد بمدى ارتباط الحياة الدنيا بالآخرة، فكل ما فى حياتنا الدنيا من خير أو شر له أثر فى الحياة الآخرة، لذلك نرى المؤمنين الصادقين من أتباع الأنبياء والمرسلين لا يهابون خطر الموت؛ لأنه ليس نهاية المطاف، ويعتبرونه أمرًا هينًا إذا كان فى جنب الله تعالى حماية لدينه وطلبًا للحق، كما فى قصة فرعون والسحرة الذين آمنوا بموسى، عليه السلام، لما رأوا عظيم الآيات والمعجزات (قَالُوا لَنْ نُؤْثِرَكَ عَلَى مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِى فَطَرَنَا فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِى هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا) إنما تقضى هذه الحياة الدنيا، والدنيا زائلة فانية لا محالة إن لم يكن اليوم فغدًا، أما الحياة الأبدية الخالدة فليست فى يد أحد إلا الله تعالى (لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّار). ومن أعظم أسباب دفع الخوف والخطر والوباء والمرض عن المجتمع التكافل الاجتماعى ومد يد العون والمساعدة من القادرين إلى أهل الحاجات والفاقات، والتكافل من أهم علامات التحضر والرقى فى المجتمعات، روى البخارى فى صحيحه عَنْ أَبِى مُوسَى، قَالَ: قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ الأَشْعَرِيِّينَ إِذَا أَرْمَلُوا فِى الغَزْوِ، أَوْ قَلَّ طَعَامُ عِيَالِهِمْ بِالْمَدِينَةِ جَمَعُوا مَا كَانَ عِنْدَهُمْ فِى ثَوْبٍ وَاحِدٍ، ثُمَّ اقْتَسَمُوهُ بَيْنَهُمْ فِى إِنَاءٍ وَاحِدٍ بِالسَّوِيَّةِ، فَهُمْ مِنِّى وَأَنَا مِنْهُمْ».. وإذا كان المجتمع بتلك الروح الراقية فأهله فى معية الله تعالى وحراسته لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لأن الله فى عون العبد ما دام العبد فى عون أخيه، وعلينا أيضًا أن ننظر إلى الجانب الإيجابى المشرق فى الأزمات والشدائد سواء، ومنها التفكر فى نعم الله تعالى التى تغمرنا ولا نشعر بها (وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّار)، فهناك نعم كثيرة افتقدناها واشتقنا إليها بسبب وباء «كورونا»، مثل صلاة الجماعة فى المسجد وشعيرة الجمعة والطواف والسعى وحرية التنقل والاجتماع والمصافحة والمجالسة والقرب من الأحباب والأقارب.. ولكن ما زال الله تعالى يغمرنا بالكثير من النعم التى تستحق الشكر عليها والتأمل فيها؛ لنعلم أننا مغمورون بفضله غارقون فى رحمته مشمولون بنعمه التى لا تعد ولا تحصى، فالمؤمن يرى فى المنع عين العطاء وفى المحنة قمة المنحة، وإذا كانت نعم الله علينا لا نهاية لها ولا حصر لها؛ فلن ينقص منها أبدًا الحرمان المؤقت من بعض النعم المعدودة، لأنك إذا طرحت أى عدد مما لا نهاية له فسيظل أيضًا لا نهاية له، ما أحوجنا إلى التوبة والرجوع إلى الله تعالى ومراجعة النفس وترتيب الأولويات والاهتمامات بصدق ويقين. ومن أهم عوامل إدارة الأزمة بجانب كل ما سبق أن نستبشر وأن نبشر، وأن نأمل فى الله تعالى خيرًا، فنحن نرجو من الله تعالى أن تنقشع هذه الغمة وأن تزول تلك الشدة وأن يسفر ليلها عن صبح مشرق وفجر صادق، حتى نستقبل رمضان بقلوب صافية ومساجد عامرة ومنابر صادحة وقرآن يتلى وتراويح تقام وتهجد تنهمر فيه دموع الفرح بين يدى ملك الملوك سبحانه وتعالى.. ومن يتوكل على الله فهو حسبه.

مستشار مفتى الجمهورية

