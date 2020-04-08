«أنا هو الراعي الصالح» رسالة الأنبا تيموثاوس للأقباط بالشرقية

وجه الأنبا تيموثاوس أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالزقازيق ومنيا القمح رسالة للأقباط اليوم، بعنوان «أنا هو الراعي الصالح» عبر مقطع فيديو بثته الإيبارشية.ويحرص أسقف الزقازيق على توجيه رسالة يومية للأقباط، في إطار دعم التواصل معهم عقب قرار تعليق كافة الأنشطة الكنسية للحد من التجمعات.