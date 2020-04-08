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الأربعاء 08 أبريل 2020 الموافق 15 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

متحدث «الوزراء»: خدمة توصيل الطلبات متاحة 24 ساعة

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 08:17 م
المستشار نادر سعد
المستشار نادر سعد
رباب الأهواني
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قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن خدمة توصيل الطلبات ستكون متاحة 24 ساعة، لعدم التزاحم في المحلات.

وأضاف المستشار نادر سعد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد" تقديم الإعلامى أحمد موسى، أن شركات توصيل الطلبات كانت تعمل لـ الساعة السابعة، والآن ستعمل على مدار 24 ساعة.

وأوضح المستشار نادر سعد، أن المواطن عليه الاتصال باى خدمة توصيل من الغد، وسيجدها متاحة.

وقال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن المصريين عليهم الاحتفال بشم النسيم فى البيت، وعدم الخروج لأي مكان، موضحًا أن الحكومة لم تتحدث عن فرض حظر التجوال كاملا فى هذا اليوم.

وأوضح المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن هناك تعديلات فى مواعيد تحرك المواصلات العاملة، وذلك بناء على قرارات الحكومة اليوم أن الحكومة اتخذت قرار مد الحظر من الساعة 8 بدلا من 7 لان معظم الموظفين يخرجون فى وقت معين قبل الحظر بساعات ويكون هناك زحام فى المواصلات.

وأضاف المستشار نادر سعد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد تقديم الإعلامى أحمد موسي، أن القرار جاء ليكون هناك وقت أكثر لكى يستطيع الموظف السير بهدوء ومنعًا للتزاحم.

واشار المستشار نادر سعد إلى أن البلاد فى الأسابيع الأصعب والأخطر، مؤكدا أن الحكومة كانت متوقعة نسبة إصابات بين 120 لـ 150.

ونوه إلى أن الجميع عليهم الالتزام بالجلوس فى البيت، لافتا إلى أن جميع القرارات السابقة كما هى بالنسبة لاغلاق المحلات والكافيهات، وأن جميع المتنزهات والحدائق العامة والشواطئ تم إغلاقها منعًا لانتشار فيروس كورونا، لتفادي التجمعات خلال الاحتفالات.

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