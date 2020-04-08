ترامب يحمل امرأة مسئولية خسارة ساندرز

سرعان ما علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على انسحاب السيناتور الديمقراطي بيرني ساندرز من السباق من أجل الترشح لانتخابات الرئاسة عام 2020، وحمل امرأة المسئولية عن هذه الخسارة.وأبدى ترامب، اليوم، قناعته بأن السيناتورة الديمقراطية عن ولاية ماساتشوستس، والمرشحة الرئاسية المحتملة السابقة، إليزابيث وارن، مسئولة عن خسارة ساندرز.وقال الرئيس: "بيرني ساندرز ينسحب! شكرا لإليزابيث واردن، ولولاها لانتصر بيرني في جميع ولايات يوم الثلاثاء السوبر تقريبا".وشدد ترامب على أن خسارة ساندرز في السباق الانتخابي، جاء بالتوافق مع رغبة الحزب الديمقراطي واللجنة الوطنية التابعة له، داعيا مؤيدي السيناتور التقدمي المخضرم إلى الانضمام إلى الحزب الجمهوري.يشار إلى أن ساندرز (78 عاما) استهل حملته الانتخابية بعدة نجاحات ملموسة في الانتخابات التمهيدية "برايمريز"، وتصدر السباق من أجل الترشح داخل الحزب الديمقراطي في مراحله المبكرة.