تجهيز قسم المسالك البولية بـ«أسوان الجامعي» لاستقبال مصابي كورونا

قال الدكتور أحمد غلاب محمد رئيس جامعة أسوان، إن في إطار توجيهات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتجهيز أماكن للعزل استعداد لمواجهة فيروس كورونا.أوضح غلاب، أنه تم تجهيز قسم المسالك البولية، حيث يتوفر به جميع الاشتراطات الطبية من وجود مداخل ومخارج خاصة، مع تجهيز 35 سريرا، وتدريب الأطقم الطبية على كافة الاستعدادات من كيفية التعامل مع أجهزة التنفس الصناعي وطرق الوقاية مع مصابي فيروس كورونا المستجد.