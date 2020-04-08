محافظ قنا: إزالة 60 حالة تعدٍ على أراضى أملاك الدولة

قال اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، إن الوحدات المحلية لمراكز قوص والوقف ودشنا وقفط ونجع حمادي وقنا وأبوتشت، شنت اليوم عدة حملات لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء العشوائي، بالتنسيق مع وحدة استرداد أراضي أملاك الدولة بقنا وقوات الشرطة من مديرية أمن قنا أسفرت عن إزالة 60 حالة تعد.وأوضح عمر عبدالباقي مدير وحدة استرداد أراضي الدولة بقنا في بيان إعلامي لمحافظ قنا، أن حملات الإزالة نجحت اليوم في إزالة 19 حالة تعد بالمباني على أراضي أملاك الدولة بمراكز قوص والوقف ودشنا وقفط ونجع حمادي وقنا وأبوتشت بمساحة إجمالية 8890 متر مربع، بالإضافة إلى إزالة 41 حالة تعد بالبناء على الأراضي الزراعية بمراكز أبوتشت وقفط دشنا وقنا بمساحة إجمالية فدان واحد و22 قيراطا وسهمين.ووجه محافظ قنا مسئولي الوحدات المحلية بعدم التهاون مع أي مخالفات وتطبيق القانون على المخالفين، مؤكدا استمرار تنفيذ حملات الإزالة للقضاء على كافة أشكال التعديات ومخالفات البناء بمختلف مراكز وقري المحافظة، وأكد أنه سيتم تحويل المخالفات إلى النيابة العسكرية في ظل قانون الطوارئ، طبقا لتوجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء وتعليمات السيد وزير التنمية المحلية.