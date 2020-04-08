فرنسا تسجل 541 وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الصحية الفرنسية، اليوم، تسجيل 541 وفاة جديدة في مستشفيات البلاد جراء فيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، في تراجع لهذا المعدل مقارنة مع الحصيلة السابقة.وذكر مدير الإدارة العامة لشؤون الصحة الفرنسي جيروم سلمون في مؤتمر صحفي، أن حصيلة المرضى المتوفين في مستشفيات البلاد ارتفعت بواقع 541 حالة، وبلغت نقطة 7632، بعد أن كانت على مستوى 7091 أمس الثلاثاء.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.