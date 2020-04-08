ننشر خطاب وزارة التجارة الأردنية لمصر بشأن التصدير

أرسلت وزارة التجارة والصناعة ممثلة في هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات، خطابا للمجلس التصديري للصناعات الغذائية بشان وقف حركة الشحنات في الأردن.وحصلت «الدستور» على نسخة من قرار وزارة النقل الأردنية بوقف حركة الشاحنات التي تحمل بضائع بين العقبة ونويبع من خلال الجسر العربي للملاحة اعتبارًا من 29 مارس 2020.