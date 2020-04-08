الأنبا أغاثون يناقش الفترة الروحية بين جمعة ختام الصوم والقيامة

ناقش الأنبا أغاثون أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بملوي بالحلقة السادسة من برنامج (التعليم والعقيدة)، أمس، موضوع بعنوان (الفترة الروحية ما بين جمعة ختام الصوم حتى عيد القيامة).يأتي ذلك في إطار حرصه على تقديم برنامج يخص العقيدة المسيحية من خلال عدة حلقات تبث عبر الصفحة الرسمية للإيبارشية، في إطار دعم التواصل مع الأقباط عقب قرار تعليق كافة الأنشطة الكنسية للحد من التجمعات.