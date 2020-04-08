فريق من طب طنطا يتولى الإشراف على مستشفى الحجر بكفر الزيات

أكد الدكتور مجدي سبع، رئيس جامعة طنطا، حرص الجامعة على دعم مستشفيات الصحة بكوادر طبية مدربة لمواجهة "كورونا"، مشيرًا إلى توافر كافة الإمكانات اللازمة لدعم مستشفيات وزارة الصحة ولدعم الدولة في القضاء على فيروس كورونا المستجد، مؤكدا أن الأطباء فى مصر والعالم حاليا يخوضون حربا ضروس على الفيروس، واصفا اياهم بخط الدفاع الأول الذين يواصلون الليل بالنهار لإنقاذ المصابين.وأوضح سبع، أنه تم تدريب فريق من الأطباء بالجامعة على كيفية التعامل مع مرضى كورونا، بما في ذلك كيفية عزل حالات الاشتباه بالإصابة بالفيروس، والتدرب على طرق الوقاية ومنع انتقال العدوى بين المرضى وأعضاء الفريق الطبي داخل المستشفيات، وكيفية سحب العينة من المريض، بجانب التدرب على استخدام أجهزة التنفس الصناعي.من جانبه أوضح الدكتور أحمد غنيم، عميد طب طنطا ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، عن استلام الفريق الطبي الإشراف على مستشفى الحجر الصحي بكفر الزيات، بالتعاون مع وزارة الصحة، تنفيذا لتوجيهات الدكتور مجدي سبع رئيس الجامعة.وأضاف عميد طب طنطا، أن الفريق الطبي المشارك يتكون من 10 أطباء في تخصصات الأمراض الصدرية، والتخدير والعناية المركزة، والأمراض المتوطنة، والباطنة، والكلينيكال باثولوجي، والأشعة التشخيصية.واستقبل غنيم، الفريق الطبي،اليوم بمقر الكلية، بحضور الدكتور محمد حنتيره أستاذ الصدر ومدير المستشفى الرئيسي، والدكتورة هالة الجندي رئيس قسم التخدير والعناية المركزة، والدكتورة منال عيد رئيس قسم الباثولوجيا الإكلينيكية، ومنسقا الفريق الدكتور محمد سمير أستاذ مساعد التخدير والعناية المركزة، والدكتورة راجيا شرشر استاذ مساعد الامراض الصدرية، متمنيا لهم التوفيق في مهمتهم الوطنية في العناية بالمرضى.وأكد الأطباء عقب وصولهم لمستشفى كفر الزيات العام بصحبة عميد الكلية الدكتور أحمد غنيم، أنهم شاركوا من أجل خدمة بلدهم، وللمساعدة في علاج المرضى.