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الأربعاء 08 أبريل 2020 الموافق 15 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

بالأغاني الوطنية.. «رياضة الإسكندرية» ترفع الروح المعنوية للمواطنين

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 07:56 م
اطمن احنا معاك
اطمن احنا معاك
هبه عويضه
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بدأت مديرية الشباب والرياضة في الإسكندرية برئاسة الدكتورة صفاء الشريف، وكيل الوزارة، بتنفيذ مبادرة "اطمن احنا معاك" في عدد من مناطق بالإسكندرية أثناء فترة الحظر، لرفع الروح المعنوية المواطنين وحثهم على ضرورة البقاء في المنازل لحماية انفسهم واسرهم وحماية الوطن، وفي إطار توجيهات الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.

وأضاف البيان الصادر اليوم عن المديرية، أن مجموعة من شباب أندية التطوع والكشافة والجوالة تحمل علم مصر لمراكز شباب سموحة، والسيوف، والحرمين، والحرية، وطوسون، والسيوف، والنصر، والعمراوى، تسير بسيارات تبث أغاني وطنية.

وأشار البيان إلى أنه خلال ذلك سيتم تحث المواطنين على البقاء في منازلهم كمرحلة أولى، وانطلقت السيارات من أمام ديوان عام مديرية الشباب والرياضة في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً لتجوب أنحاء محافظة الإسكندرية ومرورا بديوان عام محافظة الإسكندرية وقيادة المنطقة الشمالية العسكرية ومناطق محافظة الإسكندرية المختلفة خلال فترة الحظر.

جاء ذلك إيماء إلى القرارات الصادرة من رئيس مجلس الوزراء رقم 606 لسنة 2020 والقرار رقم 719 لسنة 2020 بشأن الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا كوفيد ١٩ بقفل جميع مراكز الشباب والأندية الشبابية خلال الفترة من الساعة ۷ مساء وحتى الساعه 6 صباحا يوميا للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وحفاظا على أرواح الشعب المصري.
بالأغاني الوطنية.. «رياضة الإسكندرية» ترفع الروح المعنوية للمواطنين
بالأغاني الوطنية.. «رياضة الإسكندرية» ترفع الروح المعنوية للمواطنين
بالأغاني الوطنية.. «رياضة الإسكندرية» ترفع الروح المعنوية للمواطنين
بالأغاني الوطنية.. «رياضة الإسكندرية» ترفع الروح المعنوية للمواطنين
بالأغاني الوطنية.. «رياضة الإسكندرية» ترفع الروح المعنوية للمواطنين
بالأغاني الوطنية.. «رياضة الإسكندرية» ترفع الروح المعنوية للمواطنين
بالأغاني الوطنية.. «رياضة الإسكندرية» ترفع الروح المعنوية للمواطنين
بالأغاني الوطنية.. «رياضة الإسكندرية» ترفع الروح المعنوية للمواطنين
بالأغاني الوطنية.. «رياضة الإسكندرية» ترفع الروح المعنوية للمواطنين
بالأغاني الوطنية.. «رياضة الإسكندرية» ترفع الروح المعنوية للمواطنين

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