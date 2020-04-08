ألماني يطعن مراهقًا عراقيًا حتى الموت لأسباب غير معروفة

أعلنت الشرطة في ولاية سكسونيا السفلى الألمانية، اليوم الأربعاء، أن مراهقا عراقي الجنسية في الخامسة عشرة من عمره، كان يقود دراجة في شوارع مدينة تسيله، شمال غربي البلاد، تعرض لهجوم من قبل مواطن ألماني قام بطعنه حتى الموت.وطبقا للإذاعة الألمانية، لم يكن للمهاجم الذى يبلغ من العمر ٢٩ عاما، أي علاقة مسبقة بالقتيل أو دوافع لقتله.وأضافت الإذاعة، أن المارة تمكنوا من السيطرة على المهاجم، واعتقلته الشرطة بتهمة القتل مع اشتباه بوجود دوافع عنصرية، ومن المقرر أن يمثل أمام قاضي التحقيقات في وقت لاحق اليوم.يشار إلى أن الحوادث العنصرية، تصدرت الصحف الألمانية، حيث تعرضت فتاتان سوريتان في قلب العاصمة الألمانية في فبراير الماضى، لإهانات لفظية عنصرية في الشارع العام في حي مارزان، حيث قام مجهول بلكم الشابتين السوريتين (15 و16 عاما) فى وجهيهما، بعد أن وجه لهما شتائم عنصرية، وبعدها تم نقل المراهقتين للمستشفى، حيث حصلتا على العلاجات الأولية، فيما فر المهاجم بسرعة متواريا عن الأنظار في رواق للتسوق.