ننشر الإجراءات الجديدة لإصدار شهادة الصلاحية للشحنات المٌصدرة للسعودية
الأربعاء 08/أبريل/2020 - 07:52 م
دعاء أبو العزمطباعة
أصدرت وزارة التجارة والصناعة إجراءات جديدة لإصدار شهادة الصلاحية للشحنات المصدرة السعودية من خلال الهيئة القومية لسلامة الغذاء تيسيرًا على الشركات المسجلة بالقائمة بالبيضاء للهيئة والمسجلة لدى هيئة سلامة الغذاء والدواء السعودية.
وذكر المجلس التصديري للصناعات الغذائية في بيان رسمي اليوم، أنه وفقا لما ورد من الهيئة القومية لسلامة الغذاء بشأن الشركات المصانع المعتمدة لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء "بالقائمة البيضاء" المُصدرة الي المملكة العربية السعودية والمتضمن ما يلي: -
وفي إطار توجهات الدولة نحو إدارة الازمة الحالية وحرص الهيئة القومية لسلامة الغذاء على تيسير إجراءات التصدير وتقليل زمن الإفراج عن الشحنات المُصدرة، قامت الهيئة بالتواصل مع الهيئة العامة للغذاء والدواء بالمملكة العربية السعودية والاتفاق على:
قيام الهيئة القومية لسلامة الغذاء بإرسال شهادات الصلاحية لإرساليات المواد الغذائية المصدرة إلى المملكة العربية السعودية من الهيئة مباشرةً الى البريد الإلكتروني الخاص بمنفذ وصول الإرسالية وفقًا لبلد الوصول منفذ الدخول المذكور بشهادة الصلاحية المستوفاة من قبل شركتكم الموقرة دون الحاجة إلى حضور مندوبي الشركات والمصانع لاستلام شهادات الصلاحية من الهيئة.
وعليه يجب على الشركات الراغبة في الاستفادة من هذا الإجراء الالتزام بما يلي:
1. التأكد من كتابة جميع البيانات صحيحة بنموذج شهادات الصلاحية المستوفاة من طرفكم وخاصة بند: ميناء المغادرة موقع التحميل، وبند ميناء الوصول منفذ الدخول حيث يتم إرسال شهادة الصلاحية إلى منفذ الدخول المدون في الشهادة من قبلكم.
2. إرسال شهادات الصلاحية الخاصة فقط بالمملكة العربية السعودية بعد استيفاء بيانتها كاملة من طرفكم الى البريد الإلكتروني [email protected] وضرورة وضع اسم ميناء الوصول بعنوان البريد الإلكتروني (:subject) عند إرسال الشهادة من طرفكم.
3. بعد إصدار شهادة الصلاحية من الهيئة، ستقوم الإدارة المختصة بأرسال نسخة من شهادة الصلاحية مصحوبة برقم الشهادة لميناء الوصول بالمملكة، ونسخة أخرى لميناء الشحن بجمهورية مصر العربية، ونسخة ثالثة الى شركتكم.
4. يتم سداد رسوم إصدار شهادة الصلاحية:
• الشركات المُصدرة للشحنات الغذائية التي تستوجب ان تُستخرج لها شهادات فحص ومطابقة عن طريق إحدى شركات الفحص المُسجلة لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء، تم الاتفاق مع شركات الفحص المُسجلة بتسديد الرسوم المستحقة لاستخراج شهادة الصلاحية من طرفهم على ان يقوموا بتحصيل هذه الرسوم من الشركات المُصدرة
• الشركات المُصدرة للشحنات الغذائية الاخرى، تسدد بفرع الهيئة بميناء المغادرة باستخدام رقم الشهادة المرسل لشركتكم.
5. جار اتخاذ المزيد من الإجراءات للتيسير على الشركات بشأن إجراءات استخراج شهادات الصلاحية وسنوافيكم بها تباعًا.
يعمل بهذه التعليمات للشهادات المرسلة من طرفكم من يوم الخميس الموافق 942020 وحتى نهاية شهر مايو.
وذكر المجلس التصديري للصناعات الغذائية في بيان رسمي اليوم، أنه وفقا لما ورد من الهيئة القومية لسلامة الغذاء بشأن الشركات المصانع المعتمدة لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء "بالقائمة البيضاء" المُصدرة الي المملكة العربية السعودية والمتضمن ما يلي: -
وفي إطار توجهات الدولة نحو إدارة الازمة الحالية وحرص الهيئة القومية لسلامة الغذاء على تيسير إجراءات التصدير وتقليل زمن الإفراج عن الشحنات المُصدرة، قامت الهيئة بالتواصل مع الهيئة العامة للغذاء والدواء بالمملكة العربية السعودية والاتفاق على:
قيام الهيئة القومية لسلامة الغذاء بإرسال شهادات الصلاحية لإرساليات المواد الغذائية المصدرة إلى المملكة العربية السعودية من الهيئة مباشرةً الى البريد الإلكتروني الخاص بمنفذ وصول الإرسالية وفقًا لبلد الوصول منفذ الدخول المذكور بشهادة الصلاحية المستوفاة من قبل شركتكم الموقرة دون الحاجة إلى حضور مندوبي الشركات والمصانع لاستلام شهادات الصلاحية من الهيئة.
وعليه يجب على الشركات الراغبة في الاستفادة من هذا الإجراء الالتزام بما يلي:
1. التأكد من كتابة جميع البيانات صحيحة بنموذج شهادات الصلاحية المستوفاة من طرفكم وخاصة بند: ميناء المغادرة موقع التحميل، وبند ميناء الوصول منفذ الدخول حيث يتم إرسال شهادة الصلاحية إلى منفذ الدخول المدون في الشهادة من قبلكم.
2. إرسال شهادات الصلاحية الخاصة فقط بالمملكة العربية السعودية بعد استيفاء بيانتها كاملة من طرفكم الى البريد الإلكتروني [email protected] وضرورة وضع اسم ميناء الوصول بعنوان البريد الإلكتروني (:subject) عند إرسال الشهادة من طرفكم.
3. بعد إصدار شهادة الصلاحية من الهيئة، ستقوم الإدارة المختصة بأرسال نسخة من شهادة الصلاحية مصحوبة برقم الشهادة لميناء الوصول بالمملكة، ونسخة أخرى لميناء الشحن بجمهورية مصر العربية، ونسخة ثالثة الى شركتكم.
4. يتم سداد رسوم إصدار شهادة الصلاحية:
• الشركات المُصدرة للشحنات الغذائية التي تستوجب ان تُستخرج لها شهادات فحص ومطابقة عن طريق إحدى شركات الفحص المُسجلة لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء، تم الاتفاق مع شركات الفحص المُسجلة بتسديد الرسوم المستحقة لاستخراج شهادة الصلاحية من طرفهم على ان يقوموا بتحصيل هذه الرسوم من الشركات المُصدرة
• الشركات المُصدرة للشحنات الغذائية الاخرى، تسدد بفرع الهيئة بميناء المغادرة باستخدام رقم الشهادة المرسل لشركتكم.
5. جار اتخاذ المزيد من الإجراءات للتيسير على الشركات بشأن إجراءات استخراج شهادات الصلاحية وسنوافيكم بها تباعًا.
يعمل بهذه التعليمات للشهادات المرسلة من طرفكم من يوم الخميس الموافق 942020 وحتى نهاية شهر مايو.