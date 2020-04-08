إذاعة برنامج «زرنا النبي» لـ عمرو الورداني على «TeN» السبت

تبدأ قناة TeN إذاعة برنامج "زُرنا النبي" للدكتور عمرو الورداني، أمين الفتاوى بدار الإفتاء، السبت المقبل في تمام الرابعة عصرًا، ويعاد في الثانية والنصف صباحًا.ويخوض الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء، رحلة مع تلاميذه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لعرض عدد من المشاهد اليومية، التي نمر بها في العصر الحالي مع توضيح فهمهم لهذه المشاهد وعرض هذا الفهم على حضرة النبي والاقتداء بهدي الرسول في التعامل مع تلك المشاهد.تأتي فكرة هذه الزيارة، إيمانًا بمقولة سيدنا علي: "كان إذا حمي الوطيس احتمينا برسول الله" والوقت الحالي هو من أكثر الأوقات، التي نريد فيها الاحتماء برسول الله.من جانبه، قال الدكتور عمرو الورداني، في تصريحات له: "زُرنا النبي هي عادة مصرية من فتح ربنا علينا في زمن الأزمة علشان احنا متيقنيين إن المسافات مش بتبعدنا عن حضرته"الجدير بالذكر أن الدكتور عمرو الورداني، يشغل منصب مدير إدارة التدريب بدار الإفتاء المصرية، وساهم من خلال هذا المنصب في خلق حلول عملية اجتماعية من منظور ديني للحفاظ على هوية المجتمع، وإعادة الاتزان للحياة.