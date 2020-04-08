«النقد الدولي» سبيله الوحيد.. سياسي يكشف تداعيات «كورونا» على لبنان

أكد الدكتور وفيق إبراهيم، الكاتب والمحلل السياسي اللبناني، أن لبنان من البلدان التى تعتمد على نظام الخدمات وعلي رأسها السياحة لذلك اتجه إلى صندوق النقد الدولي لتقديم طلب الحصول على مساعدات ومعونات لتخطي أزمة فيروس كورونا المستجد.وقال السياسي في تصريحات خاصة لـ"الدستور" إن كل شيء متوقف في لبنان بسبب الفيروس وليس لديها إلا صندوق النقد الدولي، وبعض المؤتمرات التى كانت اقترحت تسليفه نحو ١٢ مليار دولار بدعم فرنسي.وتابع أنه بعد جائحة كورونا سيكون هناك نوع من التقشف العالمي، لكن أعتقد أنه سيكون هناك انفجار اجتماعي، يسبب ضربة كبيرة لفئتي السياسين والمصرفيين فهما سرقا البلاد منذ عام ١٩٩٢.