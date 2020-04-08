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الأربعاء 08 أبريل 2020 الموافق 15 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

خاص.. الجنود الأتراك وراء تفشى «كورونا» فى قطر

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 07:50 م
الجنود الأتراك
الجنود الأتراك
بيجاد سلامة
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سيطر الهلع على القطريين عقب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس «كورونا المستجد» إلى ٢٢١٠ حالات، بحسب بيان وزارة الصحة القطرية، أمس، وطالب عدد كبير منهم العائلة الحاكمة بالكشف عن الأعداد الحقيقية للإصابات، خاصة أن المؤشرات تؤكد أن الأرقام غير دقيقة.
وقال مصدر، لـ«الدستور»، إن بناء حكومة تميم بن حمد مستشفيات ميدانية فى الخور وأم صلال، بالقرب من قاعدة تضم ٢٠٠٠ جندى تركى ونحو ٥٠٠ خبير إيرانى، أكد الشكوك التى تسيطر على المواطنين بشأن تسبب تلك القاعدة فى انتشار الوباء فى قطر.
وأضاف: «الحكومة القطرية كانت على علم بوجود إصابات فى صفوف القوات التركية، لكنها استقبلت طائرة، فى الأول من شهر أبريل الجارى، قادمة من إسطنبول، بينما أغلق مستشفى حمد المركزى أحد مبانيه ومنع الدخول والخروج منه، واستعان بأطباء أتراك للإشراف على المرضى الذين نقلوا إليه ليلًا، ويُعتقد أن هؤلاء المرضى من الشخصيات المهمة، فيما جرى بناء مستشفى ميدانى فى شارع الفروسية، ليكون مستشفى للمصابين من العمالة».
استمرار إغلاق جميع المحال التجارية والحرفية، بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات، والمراكز التجارية «المولات التجارية» أمام الجمهور من الساعة الخامسة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا، وذلك خلال أيام الأسبوع فيما عدا يومى الجمعة والسبت فيكون الغلق فيهما على مدار الأربع والعشرين ساعة

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