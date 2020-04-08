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الأربعاء 08 أبريل 2020 الموافق 15 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

حملة موسعة لتطبيق قرار إغلاق المحلات بكفر الشيخ

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 06:56 م
حملة موسعة
حملة موسعة
عمرو الشامي
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قاد اللواء جمال سامون، مساعد مدير أمن كفر الشيخ للأمن العام، واللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، حملة موسعة لتطبيق قرار إغلاق المحلات بمدينة كفر الشيخ، حيث تم غلق وتشميع كافيه مخالف بعمارات الـ 47 بشرق كفر الشيخ، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالف.

جاء ذلك بمشاركة العميد محمود الكموني، مأمور بندر كفر الشيخ، وعدد من القيادات الأمنية والشرطية، ورضا رجب، نائب رئيس المدينة للإزالات والإشغالات، ووائل فرج، نائب رئيس المدينة لشئون حي شرق كفر الشيخ، وفريق العمل بقسم الإشغالات بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تقوم فيه حملة مكبرة لتطبيق قرار إغلاق جميع المحلات المعلن عنها بحي غرب كفر الشيخ، بمشاركة اللواء مصطفى الحوا، بمديرية أمن كفر الشيخ، والمقدم محمود الطيب، نائب رئيس شرطة المرافق، ومأمور قسم ثان كفر الشيخ، وهيثم عطية، نائب رئيس المدينة لشئون حي غرب كفر الشيخ.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بغلق جميع المحلات المخالفة بتطبيق قرارات حظر الإغلاق في تمام الساعة الخامسة، مشددًا باتخاذ أقصى الإجراءات القانونية تجاه أصحاب تلك المحلات، وأيضا تطبيق القانون على جميع المحلات ذات النشاط التجاري، باستثناء محلات السوبر ماركت، والصيدليات التي تقدم الخدمات الصحية، والغذائية للمواطنين.
حملة موسعة لتطبيق قرار إغلاق المحلات بكفر الشيخ
حملة موسعة لتطبيق قرار إغلاق المحلات بكفر الشيخ
حملة موسعة لتطبيق قرار إغلاق المحلات بكفر الشيخ
حملة موسعة لتطبيق قرار إغلاق المحلات بكفر الشيخ
حملة موسعة لتطبيق قرار إغلاق المحلات بكفر الشيخ
حملة موسعة لتطبيق قرار إغلاق المحلات بكفر الشيخ

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