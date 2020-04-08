قناة السويس توزع وجبات على الأسر الأولى بالرعاية فى بورسعيد (صور)

وزعت هيئة قناة السويس، اليوم الأربعاء، وجبات غذائية تكفى كل منها حوالي 4 أفراد، على بعض الأسر الأولى بالرعاية في قرى الكاب وأم خلف بجنوب محافظة بورسعيد، ضمن المسئولية المجتمعية للهيئة لمساعدة الفئات المتضررة اقتصاديا واجتماعيا من تداعيات فيروس "كورونا" المستجد.واشتملت الوجبة على دجاجة، وكيس أرز، وكيس مكرونة، 2 كيس خضار، كيس سمن، وعلبة طماطم، ويجرى التوزيع 350 وجبة يوميا في بورسعيد حتى آخر أيام شهر رمضان المبارك المقبل.وكان الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، قد وجه بالبدء في التوزيع اليومي للسلع الغذائية للفئات المتضررة من تداعيات فيروس كورونا المستجد اقتصاديا واجتماعيا بمدن القناة، وذلك في إطار جهود المسئولية المجتمعية المستمرة من هيئة قناة السويس، وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية نحو رعاية فئات المجتمع، والحد من الآثار الناتجة عن تداعيات الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار الفيروس.