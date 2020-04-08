الصحة العالمية تدعو لعدم تسييس أزمة كورونا

دعا تيدروس أدهانوم جيبريسوس، رئيس منظمة الصحة العالمية، لعدم تسييس أزمة كورونا، في المؤتمر الصحفي الذي أقيم قبل قليل.كما دعا منظمة الولايات المتحدة الأمريكية والصين إلى الاتحاد في مواجهة أزمة كورونا.وكان الرئيس الأمرdكي، دونالد ترامب، قد وجه انتقادات حادة لمنظمة الصحّة العالمية، متهما إياها بالتقرب من الصين وبسوء إدارة أزمة وباء كورونا.وقال ترامب في تغريدة عبر صفحته الشخصية بموقع "تويتر": "إن منظمة الصحة العالمية أخفقت، في الوقت الذي تخطت فيه حصيلة وفيات كوفيد-19 في الولايات المتحدة 11 ألفا".وأضاف: "الغريب أنها (المنظمة) مموّلة بشكل كبير من الولايات المتحدة لكنّ تركيزها منصبّ على الصين، ولحسن الحظ رفضت نصائحها الأولية بإبقاء الحدود مع الصين مفتوحة. لمَ أعطونا توصيات خاطئة إلى هذا الحدّ؟".