رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 08 أبريل 2020 الموافق 15 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

«الوزراء» يوضح سبب تعديل ساعات حظر التجوال ليبدأ من الثامنة مساء

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 06:38 م
نادر سعد
نادر سعد
رباب الأهواني
طباعة
أوضح المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، سبب اتخاذ الحكومة قرار مد الحظر، قائلا، إن الحكومة اتخذت قرار مد الحظر من الساعة الثامنة مساء بدلًا من السابعة، لأن معظم الموظفين يخرجون في وقت معين قبل الحظر بساعات ويكون هناك زحام في المواصلات.

وأضاف المستشار نادر سعد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد" مع الإعلامية عزة مصطفى، أن القرار جاء ليكون هناك وقت أكثر لكي يستطيع الموظف السير بهدوء ومنعًا للتزاحم، مشيرا إلى أن البلاد في الأسابيع الأصعب والأخطر، مؤكدا أن الحكومة كانت متوقعة نسبة إصابات بين 120 لـ 150 إصابة.

وشدد المستشار نادر سعد، على ضرورة التزام الجميع بالجلوس في البيت، لافتا إلى أن جميع القرارات السابقة كما هي بالنسبة لإغلاق المحلات والكافيهات.

كما أوضح أن جميع المتنزهات والحدائق العامة والشواطئ تم اتخاذ قرار إغلاقها منعًا لانتشار فيروس كورونا، لتفادي التجمعات خلال الاحتفالات.


الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هل تزيد الحكومة عدد ساعات الحظر؟.. وزير الإعلام يجيب (فيديو)

«أهلا رمضان» يبدأ غدًا.. وكورونا يلغي المعرض الرئيسي

وزيرة الصحة تكشف تفاصيل جديدة حول مصابى كورونا فى مصر

ترحيل السورية «هيام صبحي» لأسباب تتعلق بالصالح العام

الصور

image description

لقطات من حياة المصريين في زمن الكورونا

image description

«المصريين»: الرئيس السيسي يُعطي للعالم درسًا في كيفية إدارة الأزمات

image description

«حماة الوطن»: الحكومة تعاملت باحترافية مع أزمة «كورونا»

image description

«بدراوي» يتبرع بمكافأة 3 أشهر لصندوق تحيا مصر

image description

قبل الحظر.. حفل زفاف أمام جامعة القاهرة

الأكثر قراءة

الحكومة توافق على 7 قرارات في اجتماعها الأسبوعي

مد حظر التجول حتى 23 أبريل.. من 8 مساءً لـ6 صباحًا

الصحة: بدء تصنيع 200 ألف عبوة من «كلوروكوين» لعلاج مرضى كورونا

تعديل مواعيد المترو بدءًا من الغد

إنفوجراف

image description

السيسي: «نحتاج لمزيد من الجهد لتخطي هذه المرحلة»

image description

حظك اليوم.. برج العقرب الثلاثاء 7 أبريل 2020

image description

جهود الدولة لإعادة العالقين بالخارج خلال أسبوع (إنفوجراف)

image description

اقتصادى: كل قطاع بالدولة يتأثر حسب استجابة الناس (فيديو)

أيام زمان

أغرب زواج فى مصر.. راقصة شهيرة تزوجت بسبب اصطدام سيارتها

مخرج مصري كبير ارتبط بـ«أميرة زنجبار».. وهجرت هوليود للزواج منه

ابنة شخصية شهيرة.. احترفت الرقص لاستفزاز والدها وسقطت من الطابق الرابع

أسرار عبدالسلام النابلسي.. تمنى العمل في مهنة غريبة وارتكب جريمة واحدة مرتين

نجم الساعة

أغرب زواج فى مصر.. راقصة شهيرة تزوجت بسبب اصطدام سيارتها

الصحة

خبراء يكشفون عن مدى تأثير كورونا على قلب الإنسان

صاحب براءة اختراع «إيفرمكتين»: بصدد إجراء الاختبارات على العقار

فريق طبي صيني يساعد المغرب في مكافحة كورونا

بلازما الدم.. علاج يبشر بمساعدة مرضى كورونا

منوعات

محمد صلاح ولاعبي ليفربول فى حصة يوجا أونلاين (فيديو)

تأجيل بطولة العالم لألعاب القوى إلى يوليو 2022 بسبب كورونا

«الحجر بـ 15 جنيهًا».. مقاهي إمبابة ترفض الحظر وتقدم الشيشة للرواد (صور)

كيفية سداد فاتورة التليفون الأرضي أبريل 2020 إلكترونيا عبر موقع المصرية للاتصالات

مقالات الرأي
أحمد بهاء الدين شعبان
سد النهضة: فلنواجه الحقيقة!
أحمد بهاء الدين شعبان
اليوم التالى لـ«كورونا» «1»
ماجد حبته
طائرات العناية المركزة
د.مينا بديع عبدالملك
من الأدب الرهبانى الحديث «1»
المزيد

الثقافة

باسم الطويسي: مسابقة «من بيتي» فرصة لاكتشاف المواهب

ننشر السير الذاتية للفائزين بجوائز الشيخ زايد للكتاب

محمود التهامي يحيي «ختامية مولد عبدالرحيم القناوي» أون لاين

178 شارع النيل بالعجوزة.. الشاعر حسين السيد «عاش هنا»