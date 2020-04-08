«الوزراء» يوضح سبب تعديل ساعات حظر التجوال ليبدأ من الثامنة مساء

أوضح المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، سبب اتخاذ الحكومة قرار مد الحظر، قائلا، إن الحكومة اتخذت قرار مد الحظر من الساعة الثامنة مساء بدلًا من السابعة، لأن معظم الموظفين يخرجون في وقت معين قبل الحظر بساعات ويكون هناك زحام في المواصلات.وأضاف المستشار نادر سعد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد" مع الإعلامية عزة مصطفى، أن القرار جاء ليكون هناك وقت أكثر لكي يستطيع الموظف السير بهدوء ومنعًا للتزاحم، مشيرا إلى أن البلاد في الأسابيع الأصعب والأخطر، مؤكدا أن الحكومة كانت متوقعة نسبة إصابات بين 120 لـ 150 إصابة.وشدد المستشار نادر سعد، على ضرورة التزام الجميع بالجلوس في البيت، لافتا إلى أن جميع القرارات السابقة كما هي بالنسبة لإغلاق المحلات والكافيهات.كما أوضح أن جميع المتنزهات والحدائق العامة والشواطئ تم اتخاذ قرار إغلاقها منعًا لانتشار فيروس كورونا، لتفادي التجمعات خلال الاحتفالات.