خالد الجندي يعلق على تصريحات «هوجان» عن التوبة (فيديو)

أبدى الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إعجابه بتصريحات أسطورة المصارعة الحرة "هالك هوجان" بخصوص التوبة والعودة إلى الله، قائلا: "قال كلام مفيش شيخ كتبه".وأضاف خلال تقديم برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "dmc": "قال هوجان إن الله أخذ كل ما نعبده، وما نعيشه عقاب من الله، كأن الله قال للرياضيين، أريد عبادة الرياضيين سأغلق الملاعب، أريد عبادة الفنانين سأغلق المسارح، أريد عبادة عباد المال سأغلق الاقتصاد، لا أريدك تذهب إلى الكنيسة وتعبدني، لينذرنا الله أنه يريد من عباده الذين يدعون باسمهم أن يتواضعوا له ويصلون ويتحولون عن طرقهم الشريرة، وسوف تصفح عنهم السماء، لا نحتاج لقاحا، ربما نحتاج إلى أن نأخذ هذا الوقت من العزلة عن عوامل تشتيت انتباه العالم".وعقب الجندي: "هذاا كلام يصدر من ناس كنا نعتبر أنهم بعاد عن الدين، الأصل أن الله يرغمك رغم أنفك للجوء إليه".