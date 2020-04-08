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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

باسم الطويسي: مسابقة «من بيتي» فرصة لاكتشاف المواهب

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 06:35 م
الدكتور باسم الطويسي،
الدكتور باسم الطويسي،
جمال عاشور
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قال وزير الثقافة الأردني الدكتور باسم الطويسي، إن مسابقة موهبتي من بيتي التي أطلقتها الوزارة جاءت بهدف تكييف برامج الوزارة المختلفة مع الظروف المحيطة التي يشهدها العالم والأردن لاستثمار أوقات الشباب والأطفال داخل الأسرة في فترة التباعد الاجتماعي من أجل إيجاد حالة ثقافية اجتماعية في محيط هذه الأسرة لاكتشاف هذه المواهب وتعزيزها، ولكسر حالتي الروتين والملل التي قد يشعر بهما البعض.

وأضاف الوزير في بيان صحفي، أن مستوى التفاعل الإيجابي الكبير يظهر إدراك الأسرة الأردنية لأهمية الثقافة واستغلال الوقت، مما يدفع الوزارة إلى التفكير بجدية في طريقة التعامل مع الفعاليات والبرامج الثقافية فيما بعد مرحلة الكورونا، بحيث ينتقل التركيز من البعد النخبوي إلى البعد المجتمعي، والوصول الى الأسرة الأردنية بالمناطق كافة.

ولفت إلى أنه تبين أرقام الأسبوع الأول للمسابقة، أن حجم التفاعل والوصول من خلال منصات مواقع التواصل الاجتماعي للوزارة تجاوز 6 مليون مشاهدة، وتوزعت نسبة التفاعل بين الذكور إلى 55 بالمئة، و45 بالمئة للإناث، وجاءت المشاركات أغلبها من العاصمة عمان، ومن ثم إربد، وتلتها الزرقاء.

وأعلنت نتائج الأسبوع الأول للمسابقة يوم الأحد الماضي، وفاز بها، كل من إباء عكروش في حقل العزف والغناء، وجمانة أبو حجلة في حقل الفيلم والفيديو المنزلي، ومريم أبو نواس في حقل النصوص الأدبية، والتمثيل الستاند اب كوميدي لورين الكردي، وهبة الطوالبة في حقل الرسم، شهدت تفاعلا كبيرا في حقولها المختلفة، حيث تقدم إليها أكثر من 12 ألف مشارك ومشاركة في فئة الأطفال من سن 10 إلى 15عاما، والشباب من سن 16 إلى 25 عاما.

وشهد حقل الفنون التشكيلية، الذي يضم الرسم، والتصوير، والتصميم أكثر الحقول جاذبية لدى مشاركي المسابقة، حيث تقدم له أكثر من (7500) مشارك، ثم حقل النصوص الأدبية نحو(2500) مشارك، ثم حقل السينما والفيديو المنزلي ألف مشارك، ثم حقل الغناء والعزف (700) مشارك، ثم التمثيل (250) مشاركة. ويرى الفائز في المسابقة، بحقل العزف والغناء، وخريج الجامعة الأردنية في عزف آلة الفلوت، إباء عكروش، ان المسابقة ساهمت في استثمار وقت الفراغ لديه، فيما قالت المهندسة المعمارية هبة الطوالبة، الفائزة بحقل الرسم، إن المسابقة ساهمت في إظهار الكثير من الإبداعات لدى الشباب في هذا الوقت الصعب ونشر الثقافة الايجابية من المنزل.

يشار إلى أن المسابقة، التي تهدف إلى الاستثمار الأمثل لوقت الفراغ خلال فترة البقاء في المنازل؛ لاكتشاف المواهب وتحفيزها، وإضفاء طابع من المشاركة وكسر العزلة والوحدة والروتين، تقدم 100 جائزة كل أسبوع، وجميعها نقدية تبدأ بـ(1000) دينار وتنتهي بـ (100) دينار.

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