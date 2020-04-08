الجيزة: انتظام عمل المخابز وتوافر السلع التموينية بقرية المعتمدية

تفقد إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة، اليوم الأربعاء، قرية المعتمدية ونطاق مركز ومدينة كرداسة، للاطمئنان على تقديم الخدمات والاحتياجات الأساسية لأهالي القرية.يأتى ذلك في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بالمرور ومتابعة القرية للتأكد من تنفيذ إجراءات العزل والالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لفيروس كورونا حفاظًا على سلامة أهالى القرية وللوقوف على مدى صحتهم وتلبية الاحتياجات والاطمئنان على تقديم جميع الخدمات لأهالي القرية.كما اطمأن نائب المحافظ بأن جميع المخابز بالقرية تعمل بصفة منتظمة، مشيرًا إلى أنه تم تدعيم القرية بسيارتين تحمل أنابيب البوتاجاز ومواد تموينية وتم توفير جميع الحصص التموينية للقرية، وسيتم توفير ماكينتين صرف آلي متحرك لبنكي الأهلي ومصر لتقديم الخدمات المصرفية للقرية.واضاف نائب المحافظ، خلال اجتماعه بمقر الوحدة المحلية لقرية المعتمدية مع المهندس محمود فوزي السكرتير العام المساعد للمحافظة واللواء ياسر مدين رئيس المدينة ومديرى إدارة التموين والتضامن الاجتماعي بالمدينة، أنه سيتم فتح مكتب بريد القرية من صباح الغد لتقديم جميع الخدمات البريدية للأهالي القرية.ووجه نائب المحافظ بضرورة تنظيم التجمعات الخاصة بأصحاب المعاشات أثناء صرفهم لمستحقاتهم من مكتب البريد مع الاستعانة بالشباب المتطوعين لتنظيم المواطنين أمام مكتب البريد.