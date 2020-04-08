رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 08 أبريل 2020 الموافق 15 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الجيزة: انتظام عمل المخابز وتوافر السلع التموينية بقرية المعتمدية

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 06:29 م
المخابز
المخابز
أ ش أ
طباعة
تفقد إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة، اليوم الأربعاء، قرية المعتمدية ونطاق مركز ومدينة كرداسة، للاطمئنان على تقديم الخدمات والاحتياجات الأساسية لأهالي القرية.

يأتى ذلك في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بالمرور ومتابعة القرية للتأكد من تنفيذ إجراءات العزل والالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لفيروس كورونا حفاظًا على سلامة أهالى القرية وللوقوف على مدى صحتهم وتلبية الاحتياجات والاطمئنان على تقديم جميع الخدمات لأهالي القرية.

كما اطمأن نائب المحافظ بأن جميع المخابز بالقرية تعمل بصفة منتظمة، مشيرًا إلى أنه تم تدعيم القرية بسيارتين تحمل أنابيب البوتاجاز ومواد تموينية وتم توفير جميع الحصص التموينية للقرية، وسيتم توفير ماكينتين صرف آلي متحرك لبنكي الأهلي ومصر لتقديم الخدمات المصرفية للقرية.

واضاف نائب المحافظ، خلال اجتماعه بمقر الوحدة المحلية لقرية المعتمدية مع المهندس محمود فوزي السكرتير العام المساعد للمحافظة واللواء ياسر مدين رئيس المدينة ومديرى إدارة التموين والتضامن الاجتماعي بالمدينة، أنه سيتم فتح مكتب بريد القرية من صباح الغد لتقديم جميع الخدمات البريدية للأهالي القرية.

ووجه نائب المحافظ بضرورة تنظيم التجمعات الخاصة بأصحاب المعاشات أثناء صرفهم لمستحقاتهم من مكتب البريد مع الاستعانة بالشباب المتطوعين لتنظيم المواطنين أمام مكتب البريد.

موضوعات متعلقة

الحكومة توافق على 7 قرارات في اجتماعها الأسبوعي

ابنة شخصية شهيرة.. احترفت الرقص لاستفزاز والدها وسقطت من الطابق الرابع

وزيرة الصحة تكشف تفاصيل جديدة حول مصابى كورونا فى مصر

مد حظر التجول حتى 23 أبريل.. من 8 مساءً لـ6 صباحًا

الصور

image description

لقطات من حياة المصريين في زمن الكورونا

image description

«المصريين»: الرئيس السيسي يُعطي للعالم درسًا في كيفية إدارة الأزمات

image description

«حماة الوطن»: الحكومة تعاملت باحترافية مع أزمة «كورونا»

image description

«بدراوي» يتبرع بمكافأة 3 أشهر لصندوق تحيا مصر

image description

قبل الحظر.. حفل زفاف أمام جامعة القاهرة

الأكثر قراءة

الحكومة توافق على 7 قرارات في اجتماعها الأسبوعي

مد حظر التجول حتى 23 أبريل.. من 8 مساءً لـ6 صباحًا

الصحة: بدء تصنيع 200 ألف عبوة من «كلوروكوين» لعلاج مرضى كورونا

تعديل مواعيد المترو بدءًا من الغد

إنفوجراف

image description

السيسي: «نحتاج لمزيد من الجهد لتخطي هذه المرحلة»

image description

حظك اليوم.. برج العقرب الثلاثاء 7 أبريل 2020

image description

جهود الدولة لإعادة العالقين بالخارج خلال أسبوع (إنفوجراف)

image description

اقتصادى: كل قطاع بالدولة يتأثر حسب استجابة الناس (فيديو)

أيام زمان

أغرب زواج فى مصر.. راقصة شهيرة تزوجت بسبب اصطدام سيارتها

مخرج مصري كبير ارتبط بـ«أميرة زنجبار».. وهجرت هوليود للزواج منه

ابنة شخصية شهيرة.. احترفت الرقص لاستفزاز والدها وسقطت من الطابق الرابع

أسرار عبدالسلام النابلسي.. تمنى العمل في مهنة غريبة وارتكب جريمة واحدة مرتين

نجم الساعة

أغرب زواج فى مصر.. راقصة شهيرة تزوجت بسبب اصطدام سيارتها

الصحة

خبراء يكشفون عن مدى تأثير كورونا على قلب الإنسان

صاحب براءة اختراع «إيفرمكتين»: بصدد إجراء الاختبارات على العقار

فريق طبي صيني يساعد المغرب في مكافحة كورونا

بلازما الدم.. علاج يبشر بمساعدة مرضى كورونا

منوعات

محمد صلاح ولاعبي ليفربول فى حصة يوجا أونلاين (فيديو)

تأجيل بطولة العالم لألعاب القوى إلى يوليو 2022 بسبب كورونا

«الحجر بـ 15 جنيهًا».. مقاهي إمبابة ترفض الحظر وتقدم الشيشة للرواد (صور)

كيفية سداد فاتورة التليفون الأرضي أبريل 2020 إلكترونيا عبر موقع المصرية للاتصالات

مقالات الرأي
أحمد بهاء الدين شعبان
سد النهضة: فلنواجه الحقيقة!
أحمد بهاء الدين شعبان
اليوم التالى لـ«كورونا» «1»
ماجد حبته
طائرات العناية المركزة
د.مينا بديع عبدالملك
من الأدب الرهبانى الحديث «1»
المزيد

الثقافة

باسم الطويسي: مسابقة «من بيتي» فرصة لاكتشاف المواهب

ننشر السير الذاتية للفائزين بجوائز الشيخ زايد للكتاب

محمود التهامي يحيي «ختامية مولد عبدالرحيم القناوي» أون لاين

178 شارع النيل بالعجوزة.. الشاعر حسين السيد «عاش هنا»