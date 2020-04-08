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الأربعاء 08 أبريل 2020 الموافق 15 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

لأول مرة في مصر.. تغطية محافظات الصعيد بمحطات تموين الغاز

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 06:27 م
محطات تموين الغاز
محطات تموين الغاز
سيد ابراهيم
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افتتحت شركة «غازتك» محطة جديدة لتموين السيارات بالغاز الطبيعى فى بنى سويف وتشغيلها وتعد المحطة الثانية التابعة للشركة بالمحافظة، وتعمل المحطة الجديدة بضاغط غاز سعة 900 م3ساعة وتم تزويدها بعدد 6 نقاط شحن.

يأتى ذلك في إطار استراتيجية وزارة البترول للتوسع في نشر خدمة تموين السيارات بالغاز الطبيعي بمنطقة الوجه القبلى.

وقال المهندس عبد الفتاح فرحات رئيس مجلس إدارة شركة غازتك، إن إنشاء محطة بنى سويف يأتى فى إطار مخطط شركة غازتك الذى بدأت تنفيذه منذ عدة سنوات للتوسع فى تقديم خدمة التموين بالغاز الطبيعى والإسهام فى مشروعات التنمية فى محافظات الصعيد، حيث كان للشركة السبق والريادة فى تنفيذ مثل هذه المشروعات الخدمية للمواطنين فقامت الشركة بإنشاء أول محطة للتموين بالغاز فى بنى سويف فى عام 2000 وتبعها افتتاح وتشغيل محطتين فى محافظة الفيوم ثم محطات أخرى فى المنيا وسوهاج وأسوان. وقنا، وجارى أيضًا إنشاء محطة في مدينة الأقصر.

وتعد محطة بنى سويف ثانى محطة للشركة تستخدم تقنيات التموين بالغاز الطبيعى المتطورة حيث تم وضع تسهيلات الغاز من ضواغط وخزانات غاز وملحقاتها بدور علوي أعلى مظلة التموين وهو ما يتيح مساحات واسعة بالمحطات يمكن استغلالها فى أنشطة مختلفة لخدمة العملاء الأمر الذى من شأنه الإسهام فى تطوير البنية الأساسية لتسهيلات التموين بالغاز ودعم انتشار محطات التموين بالغاز الطبيعى.

وكان لغازتك السبق في استخدام هذه التقنية لأول مرة في مصر والشرق الأوسط في محطة الشركة في ببورسعيد.

وبتشغيل محطة بنى سويف، يصل عدد محطات التموين بالغاز الطبيعى التابعة للشركة إلى 94 محطة تنتشر فى 22 محافظة، وهو أعلى معدل انتشار جغرافى لمحطات الخدمة والتموين بالغاز بين جميع الشركات العاملة فى مجال غاز السيارات فى مصر.

وأشار فرحات إلى أنه لتغطية متطلبات العملاء الراغبين في تحويل سياراتهم للعمل بالغاز الطبيعي، تقدم شركة غازتك تسهيلات للعملاء في سداد قيمة التحويل من خلال أنظمة تحويل متنوعة، وقامت الشركة في هذا الخصوص بالتعاقد مع شركة فورى بما يتيح لعملاء البيع الآجل الذين قاموا بتحويل سياراتهم للعمل بالوقود الثنائى (غاز طبيعى – بنزين) فى مراكز الشركة المختلفة سداد الأقساط المستحقة للشركة من خلال منافذ شركة فورى المنتشرة فى أنحاء الجمهورية، وذلك بأقل تكلفة وبهدف التخفيف والتيسير على عملاء الشركة فى سداد مستحقاتهم والتزاماتهم الشهرية.

وطبقًا لهذا النظام يمكن للعميل التوجه لأى مركز فورى، ومن خلال كود رقم (580) الخاص بغازتك ورقم فاتورة تحويل سيارة العميل، يتم سداد قسط التحويل.

تجدر الإشارة إلى أن غازتك قد حققت معدلات أداء متميزة عن نتائج أعمالها خلال عام 2019 وهو ما وضح فى تعزيزها لشبكة محطات التموين بالغاز الطبيعى من خلال إنشاء عدد (3) محطات تموين جديدة: محطة فى مدينة قنا، ومحطة فى مدينة الغردقة، بالإضافة إلى تنفيذ إنشاء أول محطة تموين وقود متكاملة فى مدينة بورسعيد وذلك بالغاز الطبيعى والوقود السائل والشحن الكهربائى والخدمات المتنوعة للعملاء ويتم تشغيلها بالطاقة الشمسية.

كما تمكنت غازتك خلال 2019 من تحقيق طفرة فى مبيعات الغاز بالمحطات والتى بلغت 271.5 مليون متر بنسبة 50% من إجمالي السوق وهو أعلى معدل مبيعـات بيـن جميع الشركات العاملة مما أدى لزيادة إجمالى مبيعات الغاز بالشركة منذ بـداية النشـاط إلى 3.5 مليار م3

وقد أسفرت جهود تطوير أنشطة الأعمال المختلفة عن تحقيق الشركة زيادة غير مسبوقة فى صافى أرباحها حيث بلغت 64.2 مليون جنيه عن عام 2019 وبزيادة تقدر بـ 355% مقارنة بالعام الماضي، وارتفاع إيرادات النشاط من 866.8 مليون جنيه في عام 2018 إلى 1381 مليون جنيه فى عام 2019 بنسبة زيادة قدرها 60%، فضلًا عن زيادة صافى قيمة الأصول الثابتة للشركة من 701.3 مليون جنيه فى عام 2018 إلى 1183.9 مليون جنيه فى عام 2019بنسبة زيادة 70%.
لأول مرة في مصر.. تغطية محافظات الصعيد بمحطات تموين الغاز
لأول مرة في مصر.. تغطية محافظات الصعيد بمحطات تموين الغاز
لأول مرة في مصر.. تغطية محافظات الصعيد بمحطات تموين الغاز
لأول مرة في مصر.. تغطية محافظات الصعيد بمحطات تموين الغاز
لأول مرة في مصر.. تغطية محافظات الصعيد بمحطات تموين الغاز
لأول مرة في مصر.. تغطية محافظات الصعيد بمحطات تموين الغاز
لأول مرة في مصر.. تغطية محافظات الصعيد بمحطات تموين الغاز
لأول مرة في مصر.. تغطية محافظات الصعيد بمحطات تموين الغاز

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