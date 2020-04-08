«المصريين الأحرار» يوزع أدوات تعقيم على ديوان محافظة أسيوط

وزعت أمانة شباب حزب المصريين الأحرار بأسيوط، عددا من أدوات التعقيم من كمامات وجوانتيات وكحول إيثيلي على العاملين بديوان عام المحافظة، وعدد من المنشآت الحكومية، وذلك للمساهمة في التصدي لفيروس كورونا.وعلى هامش زيارة أمانة الحزب للمحافظة، أجرى محمد أبو عين أمين شباب الحزب بالمحافظة، لقاء مع محافظ أسيوط تناول التأكيد على أهمية توعية وتثقيف الشباب بالوسائل المختلفة، وتحفيزهم على الالتزام بإجراءات الوقاية.وتفاعل محافظ أسيوط مع أمانة شباب المصريين الأحرار بارتداء واحدة من الكمامات التي يوزعها الحزب واستخدام الكحول لتطهير الأيدي.